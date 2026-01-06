Calor y 31° de máxima en CABA y el Conurbano: así estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Caloren CABA y el Conurbano: así estará el clima este martes 6 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 6 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este martes, la temperatura comenzará en una mínima de 21 grados y subirá hasta alcanzar los 31 grados de máxima, mientras el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día.

El miércoles 7 el día continuará nublado y podrían llegar las lluvia. De acuerdo al SMN, habrá tormentas aisladas por la tarde y la temperatura se mantendrá agradable entre una mínima de 21 grados y una máxima de 29. El jueves 8 el día se encontrará parcialmente nublado y la temperatura bajará levemente al ubicarse entre los 17 y los 26 grados.

Clima más cálido y seco: así será el verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

El SMN pronóstica que el miércoles podría llegar las lluvias CABA y el conurban bonaerense

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.