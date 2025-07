El Chaqueño Palavecino se hizo eco de lo que dijo Roberto Pettinato sobre el folklore argentino.

El Chaqueño Palavecino es uno de los símbolos de la música popular en Argentina y en las últimas horas, salió con los tapones de punta contra Roberto Pettinato tras sus dichos sobre el género del folklore. El artista de 65 años brindó una entrevista a Cadena 3 donde se lamentó por lo que dijo el conductor y exsaxofonista de Sumo y remarcó que fue una ofensa para el pueblo argentino. "Estuvo mal y creo que debería retractarse", dijo.

"Horacio Guarany ya estaría en la puerta de la casa de él. Creo que está ofendiendo al pueblo más allá de todo lo que se ha hecho. Nosotros somos una continuación de todo lo que es la argentinidad", consideró el cantante. "Está ofendiendo a toda la argentinidad, a toda Sudamérica, porque realmente Sudamérica tiene el folklore. Y el instrumento que creó el nativo cuando no llegaba el europeo fue el charango, la quena", agregó.

El Chaqueño Palavecino se encuentra celebrando 40 años de carrera en el folklore.

"Estuvo muy mal, muy mal... yo creo que se tiene que retractar. Está ofendiendo no solamente al folkore, la música o la mesa familiar, sino a la Argentina. Muy mal. Es feo que hable así. Estamos en la Rural y acá se huele folklore. Aquel que está en el campo seguramente esté escuchando algo del folklore mientras limpia el lomo de un caballo, todo eso es folklore", describió El Chaqueño. Son varios los artistas que se sumaron al repudio hacia Pettinato, quien por el momento, se mantiene en silencio tras la polémica.

Cabe recordar que Roberto Pettinato había hecho un análisis polémico de lo que para él significa el género del folklore. "Sé que mucha gente también lo tiene y no lo podemos resolver. Nos avergüenza, no nos gusta. Es como si fuera el abrazo desnudo de tu propia madre, decís 'hay algo que no me gusta acá', no quiero escuchar esto. Yo quiero saber, esto ¿me pasa a mi solo o también le pasa a usted?", lanzó en su programa En una con Pettinato por el canal de streaming Abitare TV.

El gobernador de Salta cruzó a Roberto Pettinato

"Esto es el folklore: tradición, costumbre, amor. Se siente, se lleva en el corazón. El folklore no se explica, se vive", indicó en primera instancia Gustavo Sáenz. "Acá vive el amor porque acá viven las costumbres y la identidad de todos y cada uno de los argentinos. Por la memoria de los que ya no están y fueron embajadores culturales del folclore en todo el mundo y de nuestra tradición. A vos te avergüenza y a millones de argentinos nos enorgullece", añadió.