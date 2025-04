Llora el mundo del folklore por el adiós del Chaqueño Palavecino: "Compañeros de ruta"

El conmovedor posteo del Chaqueño Palavecino en su cuenta de Instagram.

El Chaqueño Palavecino es uno de los artistas más reconocidos del ambiente del folklore en Argentina y en las últimas horas, se dio a conocer una noticia inesperada que causó gran impacto en la música popular. Qué pasó con el experimentado artista de 65 años que se mostró conmocionado a través de sus redes sociales.

Son muchos los artistas de folklore que comenzaron este 2025 con una intensa vorágine de actividades. Uno de ellos es El Chaqueño Palavecino, quien brindó shows en distintas partes del país en el marco de la celebración de sus 40 años de carrera en el mundo de la música. Acostumbrado a usar sus redes sociales para compartir cómo viene su agenda, en este caso realizó un triste posteo que despertó múltiples reacciones en sus fanáticos.

"Los recordaremos siempre, queridos 'Pocho' Lazarte y 'Chato' Bazán", escribió El Chaqueño, quien publicó un video de sus dos amigos y músicos que tocaron en su banda tras la reciente muerte de "Pocho" Lazarte por sufrir un ACV que lo dejó internado por unos días y lamentablemente terminó con su vida. Bazán, por su parte, falleció en 2012 y también supo acompañar al creador de Amor salvaje en sus giras, motivo por el cual decidió recordarlos a los dos de igual manera.

"Con la música en el alma, la alegría intacta y compartiendo tantos momentos que nos regaló esta vida. Hoy ya no están físicamente, pero su esencia sigue sonando en cada canción y en cada aplauso", sumó El Chaqueño, quien se mostró conmovido por el deceso de Lazarte y no dudó en exponerlo en su cuenta oficial de Instagram. "Gracias por tanto, compañeros de ruta ¡Hasta siempre!", concluyó.

El Chaqueño Palavecino sacudió al folklore en plena crisis del gobierno de Milei: "La sufrimos"

El Chaqueño Palavecino es uno de los exponentes del folklore en Argentina por su extensa trayectoria en el mundo de la música. En estas últimas semanas, el experimentado artista de 65 años estuvo presentándose en escenarios de distintas partes de país y su nombre resonó en el ambiente, pero lo que pasó recientemente no está vinculado a sus compromisos artísticos: el cantante visitó su pueblo natal Rancho El Ñato por una movilización solidaria y expuso cómo se encuentra el distrito en plena crisis del gobierno de Javier Milei.

Rancho El Ñato es un paraje ubicado en en el Chaco Salteño y allí nació El Chaqueño Palavecino, quien de manera frecuente realiza actividades solidarias por la complicada situación económica que atraviesa desde hace varios años. En este contexto, el artista estuvo la localidad en los últimos días y dialogó con Cadena 3 para exponer detalles de su visita en el marco de la crecida del río Pilcomayo que azotó a la comunidad, motivo por el cual llevó mercadería y todo lo necesario para mitigar lo ocurrido.

"Están con un problema tremendo que no es novedad de hace tiempo, claro que estamos afectados nosotros porque no podemos ingresar al pueblo. Hace tiempo que la sufrimos cada día más. No se hace un tratado bueno como para canalizar un poco", expresó El Chaqueño. El cantante no fue solo a Rancho El Ñato: "El Indio" Lucio Rojas, reconocido artista de folklore y quien es su sobrino, lo acompañó en el viaje.

“Son caminos totalmente anegados, una situación muy compleja”, sumó Palavecino tras haber recorrido 55 kilómetros en siete horas para llevar mercadería a los damnificados. Rancho El Ñato queda a 20 kilómetros de la ciudad de Santa Victoria Este, donde más de 400 familias fueron evacuadas e incluso se autoevacuaron frente a las inundaciones.