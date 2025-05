Sorpresa en el folklore por lo que revelaron Los Nocheros: "Consejos de Mirtha Legrand"

Los Nocheros compartieron la última entrega del ciclo "Nocheros a la Mesa" y un momento particular hizo estallar de risa a todos.

Los Nocheros se consagró como uno de los grupos más queridos del folklore y ahora, además de brillar y emocionar a todos desde el escenario, divierten a sus seguidores con un ciclo de streaming. El ciclo "Nocheros en la mesa" sacó un nuevo episodio y el artista Mario Teruel tuvo un momento desopilante cuando comparó a su compañero Rubén Ehizaguirre con la diva de los almuerzos.

Como bien se informó, el programa producido por Los Nocheros que ellos definieron así en su canal de YouTube: “El espíritu de la guitarreada y el humor están más presentes que nunca, en una experiencia donde el amor por la música, la comida y las anécdotas interminables, harán que te sientas parte de lo más íntimo que nutre el alma de los cantores de Salta”.

En esta ocasión, Mario, Rubén y Álvaro Teruel recibieron como invitados de lujo a la cantante Marcela Ceballos y a los integrantes de Migrantes: Facundo García y Nicolás Valdi. Con estos últimos mencionados, los fundadores de Los Nocheros protagonizaron un momento muy gracioso, porque Mario comentó al verlos comer: “Estos pendejos están en pleno desarrollo”.

“¿Cuánto tienes vos?”, le consultó Teruel a Facundo y el joven artista reveló que cumplió 29. “Ah no, ya no tan pendejo. Varias hervidas ya tienen estos”, bromeó el cantor y Valdi agregó que esa pregunta siempre se repite con la misma reacción: “A todos lados que vamos nos dan menos edad”. Allí intervino Rubén con una recomendación para su futuro.

“Igual por experiencia propia nunca comenten la edad. No dejen que le pregunten”, expresó Ehizaguirre y generó el comentario de Mario que hizo estallar a todos: “Miralo al negro. Consejos de Mirtha Legrand”. “No, no es que no den la edad. Ustedes traten de que no les pregunten”, aclaró el primero, ante la burla de su compañero, y completó: “Te lechuzean y se te empiezan a venir los años. Cuando menos te preguntan así, más pendejo pareces”.

Los Nocheros recibieron a Marcela Ceballos y a los cantantes de Migrantes.

Por ese argumento, Mario contestó por los jóvenes cantantes y planteó: “¿Cómo hacer para evitar que no te pregunten?”. “Yo me hago el gil”, remarcó Rubén y completó su recomendación al estilo de la diva de la televisión: “Vos te das cuenta cuando está alguien te dice ‘eh, ¿cómo te mantenés así?’ Yo ahí ya cambio la conversación, todo”.

Más tarde, el dúo de cumbia recibió otra pregunta particular: “¿Cómo vienen con la gente mayor? Mujeres mayores”. “Ahora estoy empezando a recibir más mensajes. De 40, 45”, bromeó García y su compañero completó: “De 50, de ahí para arriba”. “Vamos. Garantizado el éxito”, sumó Álvaro Teruel entre las risas de todos.

La colaboración de Los Nocheros y Migrantes

Cabe recordar que el mes pasado el grupo de cumbia y de folklore lanzó una colaboración sorprendente que fusionó la tradición de la música popular argentina con la energía contagiosa del género surgido en Colombia. La nueva canción “Mi chica de pueblo” es una fusión de estilos innovadora, en donde la chacarera y la cumbia se unen a la perfección.