Los Nocheros se enfrentarán a un famoso músico en una terna de premios.

Los Nocheros son una de las bandas más emblemáticas del folklore argentino, por lo que una reciente noticia en relación a una premiación tuvo repercusión entre sus fans. Los intérpretes de Mamá Mamá y Voy a Comerte el Corazón a Besos están nominados en una de las categorías de los Premios Gardel y competirán con un famoso colega.

Un reciente posteo de Instagram de la cuenta oficial de los mencionados premios indicó qué discos pertenecen a la categoría Mejor Canción Folklórico para la entrega de los galardones 2025. Los Nocheros compiten por su canción Mi Última Carta, en colaboración con El Chaqueño Palavecino, mientras que Juan Fuentes y León Gieco están en la misma categoría por el tema Como un tren.

Entre los demás nominados, está Teresa Parodi por su canción Siempre a la Misma Hora, Flor Paz, por Raza Morena y Patricia Gómez por De la Forestal. Entre los comentarios al posteo, se destacaron: "Tremenda terna! Que alegriaaaa ! Vamos Flor Paz", "Inmensa felicidad, muchas gracias" y "Qué linda noticia por Flor Paz", en un claro apoyo a la cantante folklórica.

La palabra de Kike Teruel sobre su salida de Los Nocheros

“Uno de los motivos por los que me fui es porque dije: ‘No voy a llegar a mi casa, mi familia me bancó tantos años’”, expresó Kike Teruel en una nota con un programa de streaming. Además, el compositor remarcó que fue “muy difícil”, aunque detalló: “No me costó este una vez que tomé la decisión”.

Los Nocheros.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole tras sus shows en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad en un posteo de redes sociales, tras presentarse ene l emblemático recinto porteño. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

El próximo show de Soledad Pastorutti en el Gran Rex

La nueva fecha confirmada por Soledad Pastorutti en el Teatro Gran Rex será el sábado 12 de octubre de 2024. Este show forma parte de la celebración por sus casi 30 años de trayectoria, desde su histórica aparición en Cosquín ‘96 hasta su presente como referente indiscutida del folklore moderno. Será una noche especial, no solo por su música, sino porque coincide con el cumpleaños de la artista, lo que promete un clima de fiesta total.