Líderes europeos tratan de disipar las dudas sobre el pacto comercial con Mercosur

‍La Comisión Europea tratará el miércoles de disipar las preocupaciones de algunos miembros de la UE sobre un acuerdo de libre comercio previsto ‍con el bloque sudamericano Mercosur y ⁠que lleva 25 años gestándose, y que podría firmarse ya la próxima semana.

Los defensores del acuerdo afirman que sería el mayor de la UE en términos de reducciones arancelarias, que es vital para impulsar las exportaciones afectadas por los impuestos a la importación de Estados Unidos y para reducir la dependencia de China garantizando el acceso a minerales críticos.

La Comisión ejecutiva, respaldada por países como Alemania y España, necesita obtener la mayoría de 15 miembros de la UE que representan el ‌65% de la población del bloque para autorizar a firmar ⁠el acuerdo. Sin embargo, aún necesitaría el apoyo ⁠del Parlamento Europeo.

Se espera que los comisarios europeos de Agricultura, Comercio y Sanidad ofrezcan garantías en una reunión el miércoles en Bruselas con los ministros de Agricultura ‍nacionales sobre la futura financiación de los agricultores en el marco de la Política Agrícola Común del bloque, junto con ⁠una revisión de los controles a la ‌importación, incluidos los niveles máximos permitidos de residuos de pesticidas.

ITALIA Y FRANCIA IMPIDEN LA FIRMA EN DICIEMBRE

Italia y Francia, el mayor productor agrícola de la UE, frustraron el mes pasado las esperanzas de firmar el acuerdo en diciembre, señalando que no estaban dispuestos a apoyar el pacto hasta que no se ‌abordaran los ‌temores de los agricultores a una afluencia de productos baratos procedentes de Mercosur, entre ellos la carne de vacuno y el azúcar.

El martes, la Comisión parecía haberse ganado el apoyo de Italia tras proponer acelerar 45.000 millones de euros (52.610 millones de dólares) de ayudas a ​los agricultores.

Polonia y Hungría siguen oponiéndose al acuerdo, y Francia también mantiene sus críticas.

Sin embargo, Irlanda, gran productor y exportador de carne de vacuno, ha sugerido que podría respaldar el acuerdo. El primer ministro, Micheal Martin, declaró el miércoles que Irlanda estaba trabajando con países "de ideas afines", entre ellos Italia y Francia, y que las salvaguardias contra posibles aumentos repentinos de las importaciones eran esenciales para ganarse su apoyo.

"Hay más ‍trabajo por hacer antes de las discusiones entre gobiernos sobre esto... Nos preocupa Mercosur, pero hay que decir que se ha avanzado mucho en los últimos 12 meses", declaró Martin a la prensa durante un viaje a China.

Sin embargo, la ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que, aunque los miembros de la UE respalden ​el acuerdo, Francia seguirá luchando contra él en el Parlamento Europeo, cuya aprobación también será necesaria para que el acuerdo entre en vigor.

"Éste no es el final de la ​historia... Tengo la intención de sensibilizar a los miembros del Parlamento Europeo y a otros", declaró el miércoles en la emisora de radio France ⁠Info. "Mientras la batalla no haya terminado, no está perdida".

(1 dólar = 0,8554 euros)

Con información de Reuters