Tras el ataque militar estadounidense en el que el sábado fue secuestrado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana comenzaron las declaraciones en los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como “encargada de la Presidencia” ante la “ausencia forzada temporal” de Maduro, que pasó su primera quinta noche en una cárcel de Nueva York. Brasil anuncia una reunión de la CELAC para tratar la situación en Venezuela. Las últimas noticias del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Cuál es la situación en Venezuela hoy, jueves 8 de enero, las últimas noticias. Estados Unidos y Donald Trump contra Nicolás Maduro.
Tras el ataque a Venezuela, Trump anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
Trump dijo que se reunirá con Petro en la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá en el corto plazo con su par de Colombia, Gustavo Petro, luego de una llamada telefónica que mantuvieron este miércoles para hablar sobre la polémica que protagonizaron ambos en las últimas semanas, vinculada al tráfico de drogas.
A través de un mensaje en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense indicó que “fue un gran honor hablar con el presidente Petro, quien me llamó para explicarme la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”.
“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington”, añadió Trump.
Hace 1 hora
Petro aceptó reunirse con Trump tras el ataque a Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en declaraciones a la prensa colombiana que “le acepto su propuesta de hablar”, durante la marcha que encabezó hoy en Bogotá para blindar a su gobierno luego de las amenazas de Trump.
El anuncio del magnate sobre la reunión con Petro se dio cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro, ex presidente venezolano, por parte de las fuerzas estadounidenses, lo que motivó las críticas del colombiano, en medio de la tensión creciente con el gobierno de Washington.
De hecho, y pocas horas después del arresto del líder venezolano, Trump dejó entrever que Petro también estaba en riesgo, al igual que Miguel Díaz Canel, el mandatario cubano.
Hace 2 horas
Ministro del Interior de Venezuela dice que 100 personas murieron en ataque estadounidense
7 ene (Reuters) - El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el miércoles por la noche que 100 personas murieron en el ataque estadounidense que derrocó al presidente Nicolás Maduro el sábado.