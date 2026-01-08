Tras el ataque a Venezuela, Trump anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se reunirá en el corto plazo con su par de Colombia, Gustavo Petro, luego de una llamada telefónica que mantuvieron este miércoles para hablar sobre la polémica que protagonizaron ambos en las últimas semanas, vinculada al tráfico de drogas.

A través de un mensaje en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense indicó que “fue un gran honor hablar con el presidente Petro, quien me llamó para explicarme la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”.

“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington”, añadió Trump.