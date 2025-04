Los Nocheros y un video que causó emoción en todo el folklore argentino por lo que hicieron: "Bien nochera"

Los Nocheros homenajearon a un subgénero del folklore.

Los Nocheros sorprendieron a sus miles de seguidores de redes sociales con una reciente publicación en alusión a una importante efemérides del folklore argentino. Los intérpretes de canciones como Mamá Mamá y Voy a Comerte el Corazón a Besos hicieron una icónica interpretación en el Día Nacional de la Zamba.

Los integrantes del famoso grupo folklórico pusieron sus voces al servicio de una icónica zamba en el día de este subgénero musical, proveniente del norte del país. Se trata de uno de los más populares del folklore argentino, ya que existen muchos éxitos como Zamba de mi Esperanza, Zampa para olvidar y Zampa de Amor en Vuelo.

Los Nocheros interpretaron la zamba La Descreída y compartieron un video con un fragmento de ese momento vivido en un escenario, con motivo de la efemérides. "Un clásico en el día de la zamba. Ustedes cómo arrancaron éste lunes? 'Acaso no borra el mí huella de caminador', la Descreída una zamba bien nochera", escribieron en el pie de foto del posteo.

Los seguidores de la banda conformada por Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel dejaron mensajes de admiración en el posteo y algunos de ellos fueron: "Feliz día a tremenda zamba", "Feliz día de la Zamba y a quienes la interpretan, en este caso los Nocheros" y "Gracias Nocheros. Feliz Día de la Zamba".

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole tras sus shows en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad en un posteo de redes sociales, tras presentarse ene l emblemático recinto porteño. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

Las palabras de Soledad Pastorutti sobre Milo J

"Milo J es lo que es porque es un diferente. El tipo es diferente porque dice 'yo le voy a cantar a mi abuela'. Y hoy todas las canciones, yo con mis hijas escucho mucho, no hay muchas que hablen de una relación humana", soltó Pastorutti en uno de los ciclos del canal de streaming Olga. Y cerró: "Todas hablan del amor en general, mucho sexo, alcohol y 'vamos a salir de joda'. Me encanta, todos vivimos nuestra adolescencia y todos salimos, pero también pasan otras cosas en la vida".