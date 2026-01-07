Rusia envía un submarino para escoltar a petrolero que EEUU intentó incautar frente a Venezuela: WSJ

FOTO ARCHIVO: EEUU persigue a un tercer petrolero cerca de Venezuela, según las autoridades

Rusia ‍desplegó un submarino y otros buques navales para escoltar a un petrolero vacío y envejecido que ha ‍estado intentando eludir el ⁠bloqueo estadounidense cerca de Venezuela, informó el martes el Wall Street Journal, citando a un funcionario estadounidense.

El petrolero, antes conocido como Bella 1, ha estado eludiendo la interceptación desde que la Guardia Costera de Estados Unidos intentó abordarlo y confiscarlo en diciembre, tras el bloqueo de Washington a los envíos de petróleo sancionados desde y hacia ‌Venezuela.

Rusia ha pedido a Estados Unidos que ⁠deje de perseguir al buque, dijo ⁠el Journal, citando a otros tres funcionarios estadounidenses.

Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe. La Casa Blanca y la ‍Guardia Costera estadounidense no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del ⁠horario habitual.

El martes, el Ministerio ‌de Asuntos Exteriores ruso dijo que estaba siguiendo la situación en torno al petrolero "con preocupación", dijo el Journal, citando a la agencia de noticias estatal rusa RIA.

El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las ‌actividades militares ‌en América Latina y el Caribe, dijo en una publicación en X el martes que "sigue estando listo para apoyar a los socios de la agencia del Gobierno de Estados Unidos contra ​buques sancionados y actores que transitan por esta región". No mencionó el informe del Journal ni el submarino ruso.

Los guardacostas estadounidenses han seguido el rastro del buque hasta el Atlántico oriental, donde navega ahora a unas 300 millas al sur de Islandia en dirección al mar del Norte, añadió ‍el Journal, citando el posicionamiento AIS.

El petrolero cambió su nombre por el de Marinera y cambió su registro a Rusia, dijo el Journal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el martes un plan para refinar ​y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado varados en Venezuela bajo el bloqueo de ​Washington, en una señal más de que la Casa Blanca está coordinando con el gobierno venezolano desde ⁠la captura del presidente Nicolás Maduro en una incursión el fin de semana pasado.

Con información de Reuters