Rayo Vallecano vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

El juego entre Rayo Vallecano y Mallorca se disputará el próximo domingo 11 de enero por la fecha 19 de la Liga, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Mallorca

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Getafe. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca cayó 1 a 2 ante Girona. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria e igualó 3 veces. Con 7 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (4 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 38 17 12 2 3 18 14 Rayo Vallecano 19 18 4 7 7 -7 16 Mallorca 18 18 4 6 8 -6

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Celta: 18 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Osasuna: 24 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Athletic Bilbao: 17 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Atlético de Madrid: 25 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Mallorca, según país