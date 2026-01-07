Incendios en Chubut: confirman que fue intencional y el gobernador prometió cárcel para los responsables

Incendios en Chubut: confirmó que fue intencional y el gobernador prometió "cárcel"

En medio de los trabajos para controlar en incendio en El Hoyo, que ya dejó 1.800 hectáreas afectadas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó la intencionalidad del siniestro en un lugar y advirtió que los autores “van a terminar presos” y destacó el operativo conjunto con brigadistas y provincias vecinas. En tanto, todavía continúan incendios activos con pérdidas irreparables.

En relación con la situación ígnea, Torres precisó que actualmente se registran cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero y ya está controlado, con constatación de intencionalidad por hallazgo de material combustible y acelerante; el de El Turbio, contenido en un 90 por ciento; el del Parque Nacional Los Alerces, aún activo; y el de Lago Engaño, que se encuentra controlado. En ese marco, el mandatario subrayó que el foco que concentra la atención es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas y se evacuó a más de 3.000 turistas. Además, informó que la Fiscalía confirmó la intencionalidad del siniestro en un lugar y horario estratégicos, lo que implicó riesgos adicionales para las familias y visitantes.

Respecto del operativo desplegado, el gobernador detalló que se encuentran trabajando más de 180 combatientes, más de cien personas en logística, cinco aviones hidrantes y un helicóptero. En este sentido, destacó el aporte del gobernador de Santiago del Estero, que sumó un avión hidrante de gran porte, y la colaboración de las provincias de Neuquén, Córdoba y Río Negro, junto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Torres remarcó que brigadistas nacionales y provinciales actúan de manera conjunta con intendentes locales, sin distinción de jurisdicciones, y aseguró que se garantiza la seguridad de las familias, especialmente en Epuyén, donde el fuego se acerca a la zona urbana.

El mandatario recordó que la provincia declaró la Emergencia Ígnea hace poco más de un mes, ante las alertas de que este sería el verano más seco de la última década, lo que complejiza la situación de los incendios tanto por causas climáticas como por acciones intencionales. En este contexto, informó que se recibió una amenaza telefónica dirigida a la Brigada provincial, advirtiendo sobre nuevos intentos de provocar incendios en la base interjurisdiccional que funciona junto a Río Negro y Neuquén. Señaló que el ministro de Seguridad, la Fiscalía y la Procuración avanzan en las investigaciones correspondientes.

La advertencia del gobernador por los incendios

En cuanto a las amenazas recientes y el hallazgo de granadas en Epuyén, Torres agradeció el trabajo del fiscal Carlos Díaz-Mayer, quien estuvo presente hasta altas horas de la noche y en la mañana siguiente para coordinar acciones destinadas a identificar a los responsables. El gobernador enfatizó que la prioridad es llevar tranquilidad a la ciudadanía y a los turistas que visitan la región.

Finalmente, Torres ratificó que “ante cualquier amenaza se actuará hasta las últimas consecuencias” y advirtió que “quienes provocan incendios o usurpan propiedades deben enfrentar penas más severas que las actuales”. Señaló que los vecinos padecen cada año las acciones de quienes buscan amedrentar a las comunidades y aseguró que “las medidas adoptadas estarán a la altura de la situación, con consecuencias mayores para los responsables”.