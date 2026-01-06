Trágico incendio en un geriátrico de Olavarría: dos mujeres murieron e investigan si el lugar estaba habilitado

Horas de terror y pánico se vivieron durante la noche de este lunes en el barrio Isaura de la ciudad bonaerense de Olavarría por el incendio de un geriátrico que dejó dos víctimas fatales y más de 40 heridos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Estela María Tacchella de 82 años y Delia García de 96, que estaban alojadas en el primer piso del Hogar, lugar del epicentro del incendio. Además, hubo más de 40 heridos entre los que se encuentran adultos mayores que estaban internados en el lugar, personal del hogar y bomberos que trabajan en el operativo de rescate.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que poco después de empezado el operativo en el geriátrico y por la gran cantidad de traslados, el Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” también se declaró en emergencia y tuvieron que derivar traslados a otras clínicas de la zona. Según informaron las mismas fuentes, al mediodía del martes seguían internadas 20 personas en el Hospital Municipal, 4 de las cuales están en terapia intensiva, y otras 8 personas internadas entre la clínica María Auxiliadora y CEMEDA. Entre todos los internados hay 5 bomberos voluntarios que sufrieron distintas heridas durante los operativos.

La mayoría de los heridos fueron atendidos por cuadros de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y algunos fueron atendidos en cámaras hiperbáricas, que se utiliza habitualmente en los casos de intoxicaciones agudas. Entre los internados en estado delicado se encuentra uno de los dueños del lugar que sufrió una grave intoxicación por monóxido. Mientras tanto, un equipo de peritos de la Policía Científica busca determinar las causas que provocaron el incendio y el lugar exacto de origen.

Según los primeros reportes, el fuego se habría originado por el desperfecto en un ventilador que se expandió por los muebles y el tendido eléctrico. Esa expansión se dio de forma muy rápida, por lo que las primeras evacuaciones fueron realizadas por el personal del lugar y por un bombero voluntario que ocasionalmente estaba visitando a una familiar y utilizó su camión para ubicarlo frente a un balcón y ayudar a salir a las personas. Pocos minutos después al operativo se sumaron varias dotaciones de bomberos voluntarios, 15 ambulancias del SAME, policías de la Bonaerense y de la UTOI.

Ahora, se espera el informe de las autoridades de Olavarría que buscan determinar si las habilitaciones y controles del geriátrico estaban al día o si faltaba algún tipo de permiso. En principio, el director de Defensa Civil local, Adrián Guevara, aseguró que todos los mayores que estaban en el primer piso que se incendió “estaban en condiciones de estar en ese lugar”, aunque fue cauto y destacó que “todavía faltan informes oficiales” que determinen cómo y por qué se desató el trágico incendio. Mientras tanto, en las últimas horas personal de la Municipalidad clausuró todos los accesos al lugar, del que destacaron que quedó totalmente destruido y llevará tiempo remover todos los escombros y reacondicionar el geriatrico.