El gobierno de Javier Milei avanza en las negociaciones de cara a la reforma laboral que buscará tratar en febrero. En tanto, el mandatario mantiene su agenda oficial con actividades previstas en Córdoba y Buenos Aires antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Según voceros, el mandatario concentra sus tareas de gestión en la Residencia de Olivos y prepara actos vinculados a la administración. En tanto, el gobierno de Javier Milei continúa marcando su lineamiento con Estados Unidos ante el ataque a Venezuela. Ante esto, desde la oposición exigió juicio político al mandatario. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Javier Milei se reúne hoy con Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada y reafirma su lineamiento con Trump
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 21 minutos
Milei recibirá hoy a Díaz Ayuso en la Casa Rosada
El presidente Javier Milei recibirá hoy a las 11 a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales y el ataque a Venezuela será parte del temario. Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos y se muestra a favor de la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe.
En la Casa Rosada consideran que llamar a elecciones en Venezuela “es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que supo ser el gobierno que lideraba Maduro.
Díaz Ayuso también se mostró crítica del régimen bolivariano y supo definir a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo” y que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.
Hace 1 hora
Preso por postear contra Milei: "Las publicaciones no tuvieron ni 10 vistas"
Daniel Vera, un jubilado residente en Chaco, lleva seis meses detenido con prisión domiciliaria acusado de "amenazas de muerte" y "antisemitismo" por una serie de publicaciones en Facebook que apenas tenían interacciones.
La libertad de expresión y el alcance del ciberpatrullaje quedaron en el centro de la polémica con el caso de Daniel Vera, un jubilado chaqueño que vive una pesadilla judicial desde hace medio año. Su "delito" fue realizar posteos en redes sociales contra el presidente Javier Milei, el diputado José Luis Espert y periodistas afines al gobierno, además de criticar el accionar del Estado de Israel en la Franja de Gaza.
Hace 1 hora
Reformas a medida: el poder económico le marca la cancha a Milei y sus proyectos
Apoyos condicionados, disputas sectoriales y lobby activo: cómo los grupos económicos inciden en el diseño y la implementación de las reformas laboral, previsional y del Estado.
Desde la asunción de Javier Milei, los grandes grupos económicos se consolidaron como un actor clave en la disputa por el rumbo económico. Lejos de ocupar un lugar pasivo, las principales elites empresarias desplegaron una estrategia activa de apoyos, matices y condiciones frente al programa libertario. En un escenario en el que el oficialismo buscará avanzar a fondo con la reforma laboral, previsional y fiscal, la elite empresarial juega un papel clave, marca la cancha del proyecto oficial y hasta los límites reales a los cambios que el Gobierno promete impulsar.
Hace 2 horas
La industria en la era de Milei: una producción cada vez más primarizada
Los números productivos de la minería presentaron resultados variopintos, con una baja productiva para el oro y la plata y un incremento en litio. En hidrocaburos, los servicios vinculados a la extracción presentaron un fuerte descenso.
Los niveles macroeconómicos de la actividad del país se siguen sosteniendo sobre la producción primaria. En noviembre de 2025, el Índice de producción industrial minero (IPI minero) dio cuenta de una suba de 1,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presentó un aumento de 3,2% respecto a igual acumulado del año anterior. Sin embargo, la punta de lanza fue solamente la producción primaria de crudo, ya que la producción de gas, los servicios de apoyo para la extracción de hidrocarburos y la extracción de oro y plata tuvieron un retroceso durante el onceavo mes del año. La producción de litio tuvo un avance del 9,5%.