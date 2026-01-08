Javier Milei se reúne hoy con Isabel Díaz Ayuso en Casa Rosada y reafirma su lineamiento con Trump

El presidente Javier Milei recibirá hoy a las 11 a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, informaron fuentes oficiales y el ataque a Venezuela será parte del temario. Milei no oculta su alineamiento con Estados Unidos y se muestra a favor de la decisión del republicano Donald Trump de conducir el país del caribe.

En la Casa Rosada consideran que llamar a elecciones en Venezuela “es un delirio” debido a que todavía queda la estructura armada de lo que supo ser el gobierno que lideraba Maduro.

Díaz Ayuso también se mostró crítica del régimen bolivariano y supo definir a Maduro como “un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo” y que generó “asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”.