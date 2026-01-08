Cuál es el insulto favorito de Milei y a qué periodista de El Destape más ataca

Un estudio realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reveló cuáles son los insultos que más dice el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Desde términos despectivos como "kuka", "delincuente" o "corrupto" y la animalización del lenguaje con palabras como "mandril", "domado" y "parásitos" a la sexualización de los mensajes con consignas como "envaselinados". También se conoció que Roberto Navarro y Jonathan Heguier son los dos periodistas de El Destape más mencionados.

Desde que Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023 emitió en 113.649 publicaciones en su cuenta de la red social X hasta el 15 de septiembre del 2025. De estos posteos, 3.412 fueron mensajes propios y 110.237 retuits. En total, se detectaron 16.806 publicaciones que tenían insultos contra distintas personas y cuentas. "El 15,2% de los tuits presentan ofensas de diferente tipo durante la primera mitad del mandato presidencial", indicó el Data Journalism Visualization Bootcamp de FOPEA.

Los insultos más usados

Sobre esta muestra de 16.806 mensajes, el informe identificó 271 tipos de insultos promovidos por el líder de La Libertad Avanza, de los cuales se realizó un ranking de lo que más utilizó en casi dos años de mandato. Entre ellos, "kuka", "casta" y "delincuente" lideran la tabla.

“kuka” (despectivo hacia el kirchnerismo): 2.286 menciones “casta”: 1.815 menciones (en referencia no sólo a la clase política que no comulga con las ideas presidenciales, sino también a todo aquel que se oponga a su plan de gobierno) “delincuente”: 1.023 menciones “mandril”: 904 menciones (incluye derivados como "mandrilandia") “corrupto”: 654 menciones “ensobrado”: 644 menciones básicamente dirigidas a periodistas “violento”: 540 menciones “degenerado”: 507 menciones “mentiroso”: 502 menciones “terrorista”: 495 menciones

Por otro lado, el informe detalló que "más de la mitad" de los mensajes contienen "adjetivos despectivos hacia otras personas o grupos" entre los que figuran "inútil" y "mogólico". También fue detectado otro contenido estigmatizante como "ensobrado", "mentiroso" y "chorro".

Según Fopea, un elemento reiterativo en Milei es la animalización y la sexualización del lenguaje al utilizar, en le primer caso, consignas como "mandril", "domado", "burro", "rata", "plaga", "cerdos" y "parásitos". El término "mandril" se consolidó como eje del discurso agresivo con al menos 904 menciones en sus redes, y un crecimiento de casi 200% entre 2024 y 2025. En cuanto a la sexualización, el Presidente suele insultar con términos como "vaselina", "envaselinados" y "culo".

La promesa incumplida de dejar de insultar

En agosto del año pasado, poco tiempo antes de las elecciones legislativas, el Presidente prometió dejar de insultar en redes sociales. "Voy a dejar de usar insultos, a ver si están en condiciones de poder discutir ideas", lanzó. Si bien no cumplió con la promesa de dejar de insultar, el líder libertario pasó de insultar 522 veces en agosto a 278 en noviembre, el último mes analizado por Fopea.

El periodismo en el centro de los ataques

El estudio detalló que "el 70% de los tuits" de Milei dirigidos a distintos actores del campo mediático tienen "términos despectivos o estigmatizantes". Estos mensajes del Presidente son acompañados en las redes sociales por "al menos 97 cuentas anónimas" que también intentan instalar palabras clave o hashtags como "lostrollspagossonlosperiodistas y #NOLSALP, que significa no odiamos suficiente a los periodistas. Esta última premisa es repetida no solo en redes sociales sino también en discursos por el propio Milei.

Fopea dio a conocer un listado de al menos 44 periodistas que fueron atacados por el Presidente:

Alejandro Alfie, Baby Etchecopar, Carlos Pagni, Delfina Celichini, Diego Cabot, Diego Leuco, Diego Sehinkman, Eduardo Anguita, Ernesto Tenembaum, Facundo Pastor, Florencia Donovan, Galia Moldavsky, Hugo Alconada Mon, Ignacio Ortelli, Iván Ruiz, Iván Schargrodsky, Ivy Cángaro, Jairo Straccia, Jesica Bossi, Jonathan Heguier, Jorge Asís, Jorge Fernández Díaz, Jorge Fontevecchia, Jorge Lanata, Jorge Rial, Juan Bracco, Julia Mengolini, Luciana Geuna, Luciana Peker, Luciana Rubinska, Luis Novaresio, Marcelo Bonelli, Marcelo Longobardi, María Laura Santillán, María O'Donnell, Mónica Gutiérrez, Natasha Niebieskikwiat, Pablo Duggan, Roberto Navarro, Romina Manguel, Silvia Mercado, Tamara Pettinato, Úrsula Vargues y Víctor Hugo Morales.

Por otro lado, los medios a los que más dirigió sus ataques Milei fueron Ámbito Financiero, BAE Negocios, C5N, Clarín, Crónica, Diario Popular, El Cronista, El Destape, La Nación, La Política Online, Olé, Página/12, Perfil y Revista Noticias