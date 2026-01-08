Fernando Iglesias será embajador en Bélgica. Foto: NA/Daniel Vides.

En un nuevo respaldo a su alineamiento con la Casa Rosada, el Gobierno designó por decreto a Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica. La decisión implica la asignación de una embajada clave para el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), quien había sido postulado en noviembre ante la Unión Europea.

El nombramiento fue dispuesto “en comisión” debido al receso del Senado, apelando a las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. El decreto cita el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que habilita al Presidente a cubrir vacantes de Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios a personas que “posean condiciones relevantes”. La misma norma dispone que el nombramiento se extiende el tiempo que dure el mandato del jefe de Estado que lo haya efectuado.

Según el Ejecutivo, la medida apunta a asegurar la continuidad de la representación diplomática argentina en Bélgica, que registró un importante avance en el último tiempo, así como la atención de los asuntos bilaterales e internacionales durante el receso del Congreso. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno.

La designación del diplomático se inscribe en el marco de la expectativa por un eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un proceso que arrastra más de 25 años de negociaciones inconclusas. En anuncios recientes, la Comisión Europea informó sobre un posible acceso anticipado a 45 mil millones de euros a partir de 2028, dentro del próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), supeditado al avance del entendimiento entre ambos bloques.

La justificación de la Casa Rosada

De acuerdo a los considerandos del decreto, el Gobierno evaluó que Iglesias cuenta con la “idoneidad, experiencia y trayectoria profesional” requeridas para asumir la representación diplomática, una valoración que el Ejecutivo utilizó como sustento central para avanzar con su designación.

En este caso, el Ejecutivo apela a que el exlegislador reúne los requisitos necesarios para desempeñarse como representante diplomático en el exterior, en función de su participación como titular en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, entre otros antecedentes.

En el mismo sentido, la norma remarca que el Reino de Bélgica ya otorgó el plácet de estilo para el nombramiento de Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina, un aval formal que habilitó al gobierno de Javier Milei a concretar la designación por decreto.

