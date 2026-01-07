"Recesión": la advertencia de los bloques aliados a Milei

Un legislador de un bloque aliado a La Libertad Avanza (LLA) advirtió que Argentina está “entrando en una recesión”. Lo afirmó el diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago, quien le exigió al presidente Javier Milei bajar impuestos, como había prometido en la campaña de 2023.

En declaraciones a Splendid AM 990, Zago observó que en materia económica “el país está estancado” y sostuvo que “hay que trabajar para bajar los impuestos” para darle una oportunidad a las pymes de competir con los productos importados. “La pequeña y mediana empresa está muy preocupada por las bajas ventas de Navidad y Año Nuevo”, manifestó el porteño

Zago señaló que el Gobierno “en lo único en lo que debe trabajar es en ver cómo hace para bajar impuestos” y recordó que esa fue una promesa de la campaña presidencial de Milei, aunque "hoy no la estamos viendo en las políticas del Gobierno."

El diputado del MID, que fue uno de los fundadores de LLA en la Ciudad de Buenos Aires y fue el primer jefe del bloque mileista en la Cámara baja hasta principios de 2024, expresó su desencanto con las medidas de la gestión de Milei. “Hicimos campaña juntos y con ideas maravillosas, pero hoy nos las estamos viendo en la ejecución del Gobierno”, se lamentó.

Zago afirmó que hoy la Argentina es “un país con impuestos absolutamente caros, con la luz más cara del mundo, el gas más caro del mundo, el agua que se puso cara también cuando antes era barata”, y a esto agregó que “los salarios están muy retraídos lo que provoca que haya mucha menos recaudación”.

Y cerró: “Hay que darle la misma oportunidad a las pymes de que no paguen tantos impuestos y puedan fabricar una zapatilla a mejor precio de las que entran por plataformas (de Internet), para que se produzca en la Argentina y que genere empleo”.

Milei en Davos: respaldo a Trump por Venezuela y “defensa” del mundo occidental

Milei viajará a Suiza para participar del Foro Económico de Davos, que se desarrollará entre el 19 y 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. En ese escenario, el mandatario presentará un discurso que reforzará su respaldo al presidente Donald Trump, especialmente respecto de su accionar en Venezuela, y la defensa del mundo occidental frente a los desafíos globales.

El Presidente, que arribará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno; también pondrá énfasis en la "defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista”, y buscará proyectar a Argentina como un referente de ideas libertarias en la escena internacional, indicaron fuentes oficiales.

Además, Milei reafirmará su intención de concretar una cumbre regional de líderes de derecha, con la participación de referentes como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú), fortaleciendo lazos políticos con expresiones afines en la región.