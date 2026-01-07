Preso por postear contra Milei: "Las publicaciones no tuvieron ni 10 vistas"

La libertad de expresión y el alcance del ciberpatrullaje quedaron en el centro de la polémica con el caso de Daniel Vera, un jubilado chaqueño que vive una pesadilla judicial desde hace medio año. Su "delito" fue realizar posteos en redes sociales contra el presidente Javier Milei, el diputado José Luis Espert y periodistas afines al gobierno, además de criticar el accionar del Estado de Israel en la Franja de Gaza.

En diálogo con El Destape 1070, Vera detalló la desmesura del proceso en su contra. "Estoy detenido por tres posteos contra Milei que la justicia considera como amenaza de muerte. Y estoy también detenido por antisemitismo por 14 publicaciones en contra del genocidio contra el pueblo palestino", explicó.

Según su relato, las publicaciones fueron realizadas en su muro de Facebook y en un grupo pro-Palestina. Vera aseguró se trató de "tres publicaciones que son solo imágenes, sin texto", que la Justicia federal interpretó como amenazas directas contra el mandatario y tres operadores mediáticos. "Las publicaciones no tuvieron más de 10 vistas", explicó.

La causa se originó en enero del año pasado a través de la brigada de ciberpatrullaje de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el operativo no fue inmediato: hubo meses de seguimiento silencioso. "La denuncia cae en manos de Lijo, que ordena el allanamiento. La policía de Buenos Aires viene a mi domicilio en Chaco el 2 de julio, pero de enero a julio estuvieron haciendo inteligencia en mi casa y en mi trabajo", denunció Vera.

Qué se llevaron

El despliegue incluyó el secuestro de su computadora laboral y un allanamiento donde las fuerzas de seguridad anunciaron haber encontrado armas. La realidad, según el jubilado, fue mucho más prosaica: "De mi casa se llevaron 'un arsenal' que eran 3 rifles de aire comprimido y dos pistolas de aire comprimido. Y además cuchillos de asado y cocina".