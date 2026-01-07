Los periodistas Viviana Canosa y Fabián Doman dieron detalles sobre la relación promiscua entre cierto sector del periodismo y el gobierno de Javier Milei. Desde el aire de Carnaval Stream, los conductores no dieron nombres propios, pero describieron situaciones muy precisas que exponen la falta de independencia de varias figuras de la televisión y la radio.

Canosa fue la encargada de tirar la primera piedra, revelando la intimidad de los fines de semana presidenciales. "Muchos periodistas que escuchan ópera en la Quinta de Olivos los domingos, no solo son empleados de un medio, sino que son empleados del Presidente de la Nación", disparó la conductora, denunciando una doble obediencia que viola la ética profesional.

Lejos de quedarse ahí, la periodista aprovechó para apuntar nuevamente contra Karina Milei, a quien definió con un apodo lapidario. "Nos metimos con el corazón del Presidente, que es su hermana, la alta coimera", sentenció. Y agregó un dato judicial sobre la secretaria general de la Presidencia: "Entre otras cosas, hace diez meses que su hermana no va a la comisión a declarar por la estafa $LIBRA".

La advertencia de Doman a los dueños de los medios

A la denuncia de Canosa se sumó Fabián Doman, quien decidió hablarle directamente a los empresarios que pagan los sueldos en los grandes grupos de comunicación, advirtiéndoles que están siendo usados por la Casa Rosada. "Hay colegas, y esto se lo avisamos al medio de comunicación, que no laburan para ustedes, laburan para el Gobierno. Y esto nunca pasó en ese grupo de medios", alertó Doman, marcando una ruptura con la tradición de esas empresas.

Para que no queden dudas, el conductor reiteró el mensaje mirando a cámara: "¿Lo repetimos? Tienen periodistas que laburan para el Presidente y no para ustedes, que le pagan el sueldo. Hagan lo que quieran, la plata es de ustedes, no es nuestra".