La terrible humillación sin piedad de Viviana Canosa a Javier Milei en vivo: “Malote”

La periodista Viviana Canosa no tuvo piedad con el mandatario tras ver las imágenes de su llegada a la entrega del Nobel de la Paz.

La llegada de Javier Milei a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado sigue generando repercusiones. Pero esta vez, las críticas no llegaron desde la política internacional, sino desde el periodismo local. Por ejemplo, Viviana Canosa estalló al ver el outfit elegido por el mandatario: el ya famoso mameluco de YPF.

Desde su programa en Carnaval Stream, Canosa no ocultó su indignación al ver al Presidente bajando del avión en Noruega con ropa deportiva en lugar de un traje protocolar.

"¿Esto no les da un poco de vergüenza?", arrancó preguntando la conductora a su mesa, visiblemente molesta. Mientras mostraban las imágenes en pantalla, Canosa apeló a la ironía para describir la actitud de Milei: "Ahí lo vemos al 'cuatro camperas', que estaba como para ir a la guerra. Encima pone cara como de medio malote".

Lejos de dejarlo pasar, la periodista redobló la apuesta y calificó la situación como una mancha para la imagen institucional del país. "Che, qué papelón de presidente que tenemos. ¿Qué hace con eso así?", se preguntó, sin poder creer la falta de etiqueta en un evento de tal magnitud.

Hasta Feinmann y Pablo Rossi se burlaron del "papelón"

La vestimenta de Milei fue tan llamativa que ni siquiera el periodismo más afín al Gobierno pudo defenderla. Horas antes de la crítica de Canosa, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi protagonizaron un momento insólito en el pase de A24, donde no pudieron contener las risas al ver al mandatario. "Lo vi llegar con el buzo de YPF. Fue impresionante, con el mameluco", comentó Feinmann entre risas, mientras Rossi admitía que al Presidente "no le importa nada, cero protocolo". Incluso, llegaron a bromear diciendo que usó esa ropa porque "el enterito es cómodo" para viajar, aunque reconocieron que para la diplomacia internacional fue un gesto de "personaje" total.