Los Bomberos de El Hoyo ratificaron que reciben financiamiento del Gobierno Nacional

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Hoyo desmintió haber sido presionado por autoridades políticas y ratificó que recibe financiamiento del Gobierno Nacional. "Nuestra institución no recibió ningún tipo de amenazas, ni por medio de las guardia, ni por temas particulares de los bomberos voluntarios ni miembros de la comisión directiva y aclarar que en ningún momento se hizo una declaración en contra del Gobierno nacional", afirmaron en un comunicado.

Y continuó: "También queremos transmitir tranquilidad a nuestros vecinos. Nuestro cuartel se encuentra en un listado administrativo regular, que nos permite obtener, como durante 2025, el financiamiento a través del subsidio nacional que otorga el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación y nos permite realizar las inversiones necesarias para el equipamiento y protección personal de nuestros bomberos voluntarios y el cuartel general", aclararon los bomberos, que se encuentran combatiendo los incendios que se provocaron en esa localidad de la provincia de Neuquén.

Por último, desde el Cuartel de Bomberos de El Hoyo informaron: "Estamos trabajando operativamente en toda el área de los incendios en conjunto con otras instituciones en donde coordinamos las tareas a realizar".