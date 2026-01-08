La crisis al desnudo: la industria y la construcción se desplomaron en noviembre

En noviembre, tras las elecciones legislativas nacionales, el derrumbe en industria y construcción se hizo más evidente. De acuerdo con el INDEC, en noviembre el índice de producción industrial manufacturero mostró una caída de 8,7% interanual, mientras que en la construcción, esa caída fue de 4,7%. En términos mensuales, las bajas fueron de 0,6% y 4,1% respectivamente.

En el caso de la industria, el acumulado de enero-noviembre del año pasado presenta un incremento de 2% respecto a igual período de 2024, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior.

Si se analiza por sector y a nivel internacional, las incidencias de las divisiones que componen el nivel general del índice presentan caídas de 2,3% en “Alimentos y bebidas”; 1,2% en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”; 1,1% en “Maquinaria y equipo”; 0,8% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”; 0,7% en “Productos de metal”; 0,6% en “Productos textiles”; 0,5% en “Productos de caucho y plástico”; 0,5% en “Sustancias y productos químicos”; 0,5% en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”; 0,3% en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”; 0,2% en “Industrias metálicas básicas”; y 0,1% en “Productos minerales no metálicos”.

Por su parte, “Madera, papel, edición e impresión”; “Productos de tabaco” y “Otro equipo de transporte” muestran incidencias negativas cercanas a cero. Por otra parte, se observa una incidencia positiva de 0,2% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”.

Construcción

El acumulado de los once meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 6,6% respecto a igual período de 2024. En noviembre de 2025 el índice de la serie desestacionalizada muestra una disminución de 4,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en noviembre de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 33,2% en artículos sanitarios de cerámica; 19,7% en hormigón elaborado; 17,6% en asfalto; 5,9% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 1,6% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción). Mientras tanto, se observan bajas de 19,3% en ladrillos huecos; 17,8% en yeso; 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos; 9,0% en placas de yeso; 8,6% en cales; 7,4% en pinturas para construcción; 5,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 4,7% en cemento portland.

Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los once meses de 2025 en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 47% en asfalto; 31% en artículos sanitarios de cerámica; 22,0% en hormigón elaborado; 15,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 12,5% en hierro redondo y aceros para la construcción; 10,9% en placas de yeso; 8,2% en pisos y revestimientos cerámicos; 6,0% en cemento portland; 5,0% en pinturas para construcción; 1,6% en resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 1,2% en cales. Mientras tanto, se observan bajas de 2,1% en yeso; y 1,3% en ladrillos huecos.