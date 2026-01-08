El pastor evangélico, Dante Gebel.

Un informe detectó un crecimiento explosivo de las menciones al pastor Dante Gebel en diciembre y lo ubicó como la principal “novedad opositora” en la conversación digital. El fenómeno contrastó con una baja sostenida en el protagonismo en ese escenario de Javier Milei, cuya agenda internacional mejoró su imagen, mientras la política doméstica concentró la mayor negatividad.

Según un relevamiento de Ad Hoc, Gebel protagonizó en diciembre un crecimiento inédito en la conversación digital argentina. Su nombre pasó de registrar menos de 5 mil menciones mensuales a superar las 750 mil en apenas cuatro semanas. Ese salto lo ubicó al tope del ranking de menciones dentro del arco opositor, por encima de dirigentes con instalación consolidada como el gobernador Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner y diputado nacional de Fuerza Patria, Juan Grabois.

El volumen alcanzado –771 mil menciones– llevó a que su figura comenzara a circular como una posible alternativa opositora con vistas a las presidenciales de 2027, dentro de un contexto que el estudio describe como un “vacío opositor”. Sin embargo, el mismo análisis advierte que se trató de una aparición abrupta y no de un proceso de posicionamiento sostenido.

El crecimiento de Gebel en la conversación digital.

En tanto, uno de los datos más llamativos del relevamiento es que la mayor parte de las menciones no provinieron de espacios tradicionales del PJ. Por el contrario, el impulso inicial estuvo motorizado por referentes y usuarios de comunidades libertarias y del PRO, que buscaron asociar negativamente a Gebel con el peronismo y con figuras del pasado político reciente.

En paralelo, circularon versiones sobre un supuesto respaldo sindical y, en plataformas cerradas como WhatsApp y Facebook, comenzó a detectarse apoyo desde sectores de la comunidad evangélica. Esta combinación de actores generó una instalación veloz, pero también fragmentada y con narrativas contradictorias.

Por otra parte, la conversación en torno a Gebel estuvo atravesada mayormente por intentos de “mala publicidad”. El informe identifica la difusión de relatos que lo presentaban como un eventual reemplazo de Kicillof como presidenciable, cuestionamientos sobre su patrimonio y acusaciones de enriquecimiento a costa de los fieles, además de recordatorios de presuntos apoyos políticos previos a Daniel Scioli en 2015 y vínculos con Sergio Massa y Palito Ortega.

De acuerdo al estudio de Ad Hoc, las primeras mediciones de intención de voto reflejaron un escenario de alto desconocimiento y bajo caudal electoral, lo que refuerza la conclusión central del estudio: se trató de una instalación eficaz en términos de volumen, pero sin capacidad de sostenerse en el tiempo.

Gebel, la novedad en las redes sociales.

Milei: menos volumen, mejor clima internacional

En contraste con ese fenómeno puntual, la consultora muestra que Milei cerró el último mes del año con una imagen digital estable y, por tercer mes consecutivo, con mayor positividad (47%) que negatividad (42%). No obstante, ese equilibrio se dio en un contexto de “mínimos históricos de volumen”, con apenas 5 millones de menciones en todo el mes, lo que refleja una menor centralidad en la conversación pública.

La mejora en el sentimiento estuvo fuertemente asociada a la agenda internacional. La participación de Milei en la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado y la recepción del presidente electo de Chile, Antonio Kast, impulsaron una positividad del 54% en los temas externos.

El punto más alto de visibilidad global se produjo tras su posicionamiento en la Cumbre del Mercosur a favor de una intervención en Venezuela. Entre el 3 y 4 de enero, el Presidente concentró el 10% de todas las menciones de diciembre, con picos diarios superiores a las 600.000 y un clima mayoritariamente favorable.

Sin embargo, el informe advierte que la agenda doméstica continúa siendo el principal “talón de Aquiles” del Gobierno. Los debates por el Presupuesto 2026 concentraron la mayor negatividad, especialmente en torno al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, que acumularon 22.939 y 16.043 menciones respectivamente.

El 18 de diciembre marcó el peor día del mes para la imagen presidencial, con un 57% de negatividad, producto de la marcha de la CGT y del rechazo parlamentario a los recortes en esas áreas. De acuerdo con el estudio, la posterior aprobación del Presupuesto no logró compensar el impacto negativo generado por esas decisiones.