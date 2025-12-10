Una encuesta de CELAG Data buscó analizar a los 17,5 millones de argentinos que no votaron por la fuerza política que se referencia en la figura Javier Milei en las últimas elecciones legislativas. Con más de 12 mil respuestas, la organización identificó qué piensa este sector, cuáles son sus prioridades y cómo evalúa la situación política y económica actual.

Según aclararon en el informe que confeccionó la entidad que lidera el doctor en Economía, Alfredo Serrano Mancilla, no se trata de una encuesta con “representatividad muestral para toda Argentina”, sino de una consulta dirigida específicamente a quienes no eligieron a La Libertad Avanza (LLA).

Un núcleo opositor altamente ideologizado: así es el votante anti Milei

La reciente encuesta subraya que este electorado tiene un perfil político definido y contrario al proyecto mileísta. El 71% considera que, para ganar en la próxima elección presidencial, es clave presentar un programa concreto, y el 65% afirma que “la sociedad argentina no es mayoritariamente afín” a las ideas del Presidente.

Entre las preocupaciones y posiciones más extendidas aparece una fuerte crítica a la situación económica: el 88% sostiene que los precios “están cada día más altos”. También hay un rechazo casi unánime a las privatizaciones en áreas estratégicas (97%) y un amplio apoyo a medidas de alivio económico, como elevar el salario mínimo a un millón de pesos (90%) y aumentar la jubilación mínima para cubrir dos canastas básicas (96%).

En salud y vivienda también se exige un rol más activo del Estado: el 76% pide un sistema público gratuito y eficiente, mientras que el 97% reclama más intervención estatal para resolver los problemas habitacionales. Además, el 78% sostiene que no debería pagarse la parte “ilegal e ilegítima” de la deuda con el FMI.

Qué piden: la unidad como demanda central

La consulta revela que la unidad del espacio opositor aparece como un mandato mayoritario, entendido no solo como acuerdo electoral, sino como articulación en torno a ideas comunes. Las figuras mejor valoradas son lo expresidenta Cristina Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado nacional electo Juan Grabois y el legislador porteño electo Leandro Santoro.

El 68% cree que Cristina Kirchner y Kicillof deben seguir juntos, y un 71% considera que lo que le ocurre a la expresidenta es “una injusticia” y que hay que continuar la “pelea” por su libertad. En cuanto a atributos, destacan “liderazgo” e “inteligencia” en el caso de Cristina; “gestión” y “capacidad” en el de Kicillof; y “valentía” y “futuro” para Grabois.

Un diagnóstico contundente sobre Milei y la situación del país

Tras dos años de gobierno, este sector afirma tener claramente identificados los logros y consecuencias del oficialismo. El 96% sostiene que desde que Milei asumió “la economía empeoró”, y un 59% lo señala como el principal responsable del escenario “catastrófico”. Solo el 9% cree que la crisis es peor que la de 2001. En materia democrática, el 86% considera que hubo un retroceso y que la llegada del Presidente puso en riesgo el sistema.

Desconfianza en el Poder Judicial y desencanto sobre el futuro

La Justicia vuelve a aparecer como el poder más cuestionado: el 65% la identifica como el actor que genera mayor desconfianza, muy por encima de empresarios (13%), políticos (12%) y periodistas (6%).

Más allá del rechazo a las políticas del Gobierno, predomina una percepción negativa sobre el futuro: el 51% cree que “el país ya no tiene arreglo” y solo el 37% imagina una posible victoria electoral frente a Milei. De todos modos, muchos (45%) sostienen que “aún queda tiempo” y no se posicionan de manera definitiva.

Según CELAG, este desencanto se explica por la combinación de deterioro económico, la última victoria electoral del oficialismo, la desconfianza institucional y el “exceso de ruido puesto en la rosca interna”. Pero advierten que no se trata de un desánimo permanente, sino de un escenario en disputa que podría cambiar dependiendo de las decisiones políticas de los próximos meses.