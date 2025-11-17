Encuestas 2025: Kicillof, Milei o Cristina Kirchner, dónde les va mejor en el Conurbano

Una nueva encuesta reveló cómo se distribuye la imagen positiva de los principales dirigentes nacionales en los municipios del Gran Buenos Aires (GBA), de cara al escenario electoral de 2027. Cristina Kirchner alcanza la mayor imagen positiva en La Matanza, el distrito bonaerense más grande, seguido por Axel Kicillof, por último, Javier Milei, en Vicente López, el distrito más al norte del territorio provincial. El estudio también incluyó el ranking de intendentes mejor y peor valorados por sus vecinos, así como los distritos donde cada figura política logra mayor adhesión.

Encuesta 2025: Cristina Kirchner, fuerte en La Matanza, débil en el norte

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner alcanza su mayor imagen positiva en La Matanza (48,9%), único distrito donde lidera el ranking. Sin embargo, su nivel de aprobación cae significativamente en zonas del norte del GBA, como San Isidro (20,6%) y Vicente López (22,9%), donde predomina el rechazo. según el relevamiento de CB Consultora Opinión Pública.

Axel Kicillof y Javier Milei, las imágenes más polarizadas en el territorio bonaerense

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se posiciona como el dirigente con mejor imagen positiva en 16 de los 24 municipios relevados. Su pico de aprobación se registra en Florencio Varela (48,3%), mientras que su punto más bajo también se encuentra en San Isidro (25,6%), reflejando una brecha territorial marcada entre el sur y el norte del conurbano. Por su parte, el presidente Javier Milei lidera en 7 municipios, con su mejor desempeño en Vicente López (48,8%). En contraste, su imagen más baja se observa en Florencio Varela (25,5%), donde Kicillof domina fuertemente.

Intendentes: Méndez, Nardini y Achával, los más valorados

Por otra parte, en cuanto a los jefes comunales, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, encabeza el ranking con un 64,3% de imagen positiva, seguido por Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) con 63,6% y Federico Achával (Pilar) con 60,7%. Méndez también fue el que más creció en noviembre (+2,1%). En el otro extremo, los intendentes peor valorados son Fernando Moreira (General San Martín, 42,7%), Pablo Descalzo (Ituzaingó, 42,9%) y Damián Selci (Hurlingham, 43,8%). Moreira, además, fue el que más cayó en imagen respecto a la medición anterior (-3,7%).

El ranking de imagen positiva por municipio muestra que Cristina Kirchner conserva niveles competitivos en distritos históricamente peronistas como José C. Paz (47,3%), Moreno (46,7%) y Florencio Varela (45,5%). Sin embargo, en más de la mitad del GBA su imagen negativa supera el 50%, lo que plantea desafíos para una eventual candidatura.

