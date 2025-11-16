Los jóvenes desconfían de las instituciones y cuestionan a los partidos políticos

Los jóvenes argentinos desconfían de la mayoría de las instituciones y cuestionan especialmente el desempeño actual de los partidos políticos. Los datos se conocieron luego de una encuesta que salió un par de semanas después de las elecciones para diputados en las que hubo una notoria baja participación en el sufragio.

En este caso, los datos quedaron reflejados en una encuesta realizada a nivel nacional entre jóvenes de 16 a 30 años por la consultora Zubán Córdoba junto al Observatorio de Opinión Pública y Problemáticas de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). En este sentido, el estudio mostró que existe un grupo de instituciones entre los cuales existe más confianza que desconfianza. Uno de ellos lugares es la Universidad, que está dentro del conjunto de instituciones más apuntadas por el Gobierno de Javier Milei. En este mismo sentido, el peor número se lo llevan los sindicatos.

Según mostró el relevamiento, los jóvenes argentinos muestran más confianza que desconfianza en un puñado de instituciones:

Universidades: 65% confía, 31,1% desconfía.

Poder Ejecutivo (Presidencia): 55,1% confía, 41,7% desconfía.

Ejército y Fuerzas Armadas: 54,3% confía, 36,6% desconfía.

Colectivos ambientalistas: 50,9% confía, 41% desconfía.

Asociaciones de la sociedad civil: 43,5% confía, 33,5% desconfía.

Sin embargo, los mismos jóvenes poseen más desconfianza que confianza en la mayoría de las instituciones:

Iglesia Católica: 37% confía, 50,8% desconfía.

Canales de YouTube: 36,4% confía, 46,8% desconfía.

Colectivos LGBT+: 32,3% confía, 56% desconfía.

Influencers: 27% confía, 61,9% desconfía.

Colectivos feministas: 25,8% confía, 65,1% desconfía.

Congreso de Diputados y Senadores: 22,4% confía, 74,2% desconfía.

Medios de comunicación: 21,2% confía, 74,9% desconfía.

Partidos políticos: 15,7% confía, 79% desconfía.

Sindicatos: 12,4% confía, 79% desconfía.

La desconfianza de los jóvenes en los partidos políticos

Como reflejan los números, "la mirada sobre los partidos políticos es crítica, ya que "un 77,4% cree que tienen la obligación de generar acuerdos en temas importantes, pero la mayoría siente que solo buscan sus propios intereses, que representan cada vez menos y que no se preocupan por ellos", advirtió Zubán Córdoba. Entre las principales consignas muestran que existe un eogismo por parte de los partidos políticos, ya que buscan "sus propios intereses" y, para peor, existe un gran porcentaje en el que sostiene que los partidos políticos "cada vez los representan menos"

En este sentido, la encuesta especificó que:

El 80,9% de los jóvenes sostiene que los partidos políticos solo buscan sus propios intereses.

El 80,3% afirma que los partidos los representan cada vez menos.

El 73,9% considera que los partidos no se preocupan por lo que piensa la gente común.

El 58,5% está de acuerdo con que sin partidos políticos no puede haber democracia.

El 60,2% rechaza que los partidos sean innecesarios para el funcionamiento de la democracia.

Solo el 17,8% cree que los partidos hacen lo que consideran mejor para el país.

Apenas el 17,7% piensa que los partidos tienen en cuenta la opinión de todos los ciudadanos.

En cuanto a lo ideológico, Zubán Córdoba señaló que "las juventudes se corren hacia la derecha en la escala ideológica, pero sin identidades rígidas". Al respecto, precisó que: No obstante, dos de los valores más altos tienen que ver con el "centro" y una poca identificación dentro del eje ideológico.

El 15,1% de los jóvenes se ubica en la centroizquierda .

El 21,4 % se identifica con el centro .

El 10,2% se define como de centroderecha .

El 21,1% se asume directamente de derecha .

El 4 , 1% se identifica con la izquierda .

El 6,5 % se reconoce en la extrema derecha .

Apenas el 1,6% se sitúa en la extrema izquierda .

El 20% dice no saber dónde ubicarse en ese eje ideológico.

De manera similar, la encuesta reveló que:

El 12,9% de la población se define como progresista .

El 11,9% se identifica como liberal .

El 3,1% se considera feminista .

El 5,3% se asume socialista .

El 4,7% se describe como conservador .

El 3% se identifica como ecologista .

El 0,2% se define como comunista .

El 0,8% se declara anarquista .

El 1 4,9% se reconoce como libertario .

El 15,7% elige “otro” para definirse políticamente.

El 27,5% responde “no sabe” cuál es su identidad política.

En cuanto a las identificaciones partidarias, y al consultar sobre qué espacio políico es el que más piensa en los jóvenes, la encuesta mostró que: