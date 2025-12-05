El sorteo del Mundial 2026 será este viernes.

Uno de los eventos más interesantes que se darán en la agenda de este viernes es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se realizará en el Kennedy Center de Washington D. C. a partir de las 14:00 horas de Argentina. Sin dudas, el atractivo principal será ver cómo se conformarán los grupos, pero la FIFA también deberá presentar el nuevo formato de competición al pasar de 32 a 48 seleccionados.

Entre los asuntos que tienen que cubrirse durante la ceremonia, uno de los más novedosos es el nuevo premio que entregará la federación que nuclea al fútbol internacional. En el marco del lema “El fútbol une el mundo”, Gianni Infantino presentó a inicios de noviembre la introducción del galardón Premio FIFA de la Paz, dirigido a las personas que han promulgado la paz a través del planeta en el último año.

La condecoración será entregada en nombre de más de 5000 millones de personas que se encuentran dentro del ámbito del fútbol y reconocerá a aquellos que realizan acciones diarias para mejorar la calidad de vida de niños y adultos en sus principales aspectos. El premio será entregado por las manos del presidente de la FIFA y será realizado anualmente a partir de este 2025, siendo su debut en el sorteo de la Copa del Mundo.

Al respecto de la nueva premiación, Infantino escribió en su cuenta de Instagram: “En un mundo cada vez más inquietado y dividido, es fundamental reconocer la contribución sobresaliente de aquellos que trabajan duro para poner fin a los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz. El fútbol defiende la paz, y en nombre de toda la comunidad mundial de fútbol, el Premio de la Paz de la FIFA - Football une al mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellos individuos que unen a la gente, trayendo esperanza para las generaciones futuras”.

Por qué se espera que lo reciba Trump

La FIFA mantiene el hermetismo sobre quién recibirá el primer Premio FIFA de la Paz, aunque los rumores indican que está destinado al presidente estadounidense Donald Trump. En el último tiempo, Infantino construyó un gran vínculo con el mandatario.

En varias ocasiones, se mostraron juntos, como en la toma de posesión de Trump y en la cumbre de paz de Sharm el-Sheikh a principios de este año. Infantino también apoyó abiertamente la candidatura de Trump para ganar el Premio Nobel de la Paz, que finalmente fue para la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La predicción actual de la firma Kalshi indica que Trump tiene un 91 % de probabilidades de ganar el premio. Otros de los posibles candidatos son Didier Drogba; Marcus Rashford; Mohamed Aboutrika y George Weah.

¿Cuáles son los bombos para el Mundial 2026?

Los bombos del Mundial 2026 están organizados según el ranking FIFA y criterios de confederación. Así llegan las 48 selecciones al sorteo:

Así presentó Infantino el Premio de la Paz de la FIFA.