Argentina acordó venta de petróleo a Chile proveniente de Vaca Muerta

La petrolera nacional YPF junto a otras tres empresas firmaron un acuerdo para la venta de petróleo crudo extraído de Vaca Muerta a Chile. Además de la compañía nacional, integran el consorcio Vista, Shell Argentina y Equinor, y el convenio se firmó con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP).

El acuerdo establece una vigencia del contrato hasta junio 2033 y contempla “un volumen inicial agregado de hasta 70.000 barriles diarios”. Según un comunicado oficial que recibió Agencia Noticias Argentinas, la operación podría generar “ingresos para el país estimados en US$12.000 millones de dólares a lo largo de su ejecución”.

El vínculo con ENAP “se profundizó en los últimos años a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte”, señaló el parte oficial. Esta infraestructura es considerada “clave para optimizar la evacuación de crudo hacia Chile y, potencialmente, a los mercados internacionales por el Pacífico”.

Actualmente, “el 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina se realizan por este sistema de transporte”.

Otras exportaciones en cartera

El consorcio argentino Southern Energy, integrado por las principales empresas del sector como YPF, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía y Golar LNG, formalizó un acuerdo marco con la empresa europea SEFE Securing Energy for Europe. Este pacto, calificado por el consorcio como la mayor venta de Gas Natural Licuado (GNL) en términos de volumen y duración para Argentina, pone en valor las vastas reservas de gas de Vaca Muerta y consolida la posición del país como proveedor energético para Europa. El acuerdo implica la venta de dos millones de toneladas de GNL anualmente durante un período de ocho años, con el inicio de las exportaciones proyectado para finales de 2027.

El volumen contractual asegura más del 80% de la capacidad de producción inicial del primer buque licuefractor de Southern Energy, el "Hilli Episeyo", cuya operación se establecerá en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro. Dependiendo de la fluctuación de los precios internacionales, se estima que el valor total de este acuerdo podría superar los 7.000 millones de dólares a lo largo de su vigencia.

El desarrollo de la capacidad exportadora de Southern Energy se realizó con una una inversión masiva y un cronograma de ejecución ambicioso que involucra dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG). La primera unidad, el "Hilli Episeyo", actualmente en operación en Camerún, será reubicada y comenzará sus tareas en Río Negro en 2027. En paralelo, la segunda unidad, designada como "MKII", se encuentra en proceso de conversión en China y se espera su arribo a Argentina en 2028.

La materialización de este proyecto de exportación dual implica una inversión acumulada que supera los 15.000 millones de dólares a lo largo de los 20 años proyectados de operación de ambas naves. El impacto económico directo esperado es significativo: se proyecta la creación de 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la fase de construcción de la infraestructura.

Una vez plenamente operativas, ambas naves tendrán la capacidad conjunta de producir seis millones de toneladas de GNL anualmente, consolidando a Argentina como un jugador relevante en el mercado global de gas natural licuado.