EN VIVO
Mundial 2026

Cuál es la canción del Mundial 2026: así es "Somos Más", con Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi

El tema debutó en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 y ya promete convertirse en el próximo fenómeno global del fútbol. Todo lo que tenés que saber.

04 de diciembre, 2025 | 15.20

Si bien falta poco menos de un año para que la pelota empiece a rodar en Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial 2026 ya tiene banda sonora. En una presentación explosiva en los Billboard de la Música Latina 2025, Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi revelaron Somos Más, el tema que acompañará la cobertura oficial de Telemundo durante la Copa del Mundo.

El show en vivo funcionó como un statement cultural: cuatro artistas de países distintos —Colombia, Argentina, Puerto Rico y México— unidos en un mismo escenario para darle identidad musical a la cita deportiva más grande del planeta. La intención fue clara desde el primer acorde: replicar el fenómeno que alguna vez logró el Waka Waka de Shakira en Sudáfrica 2010, un antes y un después en la historia de las canciones mundialistas.

“Somos Más”: una celebración de la diversidad latinoamericana

Según los propios artistas, no es solo un tema pegadizo: es un manifiesto de unidad. La calidez costera de Carlos Vives convive con la potencia urbana de Wisin, la frescura pop de Emilia y el tono romántico de Xavi. Un cóctel diseñado para representar la identidad multicultural del continente y su amor infinito por el fútbol. “Queremos que la gente se ponga la camiseta y celebre en comunidad”, explicó Vives. La canción habla de soñar en grande, de vibrar con cada gol y de abrazar el fútbol como lenguaje universal.

La comparación con la canción de Shakira era inevitable. Hay ciertos paralelismos entre ambos hits: energía festiva, fusiones de géneros, una estética global y un fuerte protagonismo latino. En el panel The Music of the World Cup, que acompañó el lanzamiento, Emilia también habló del vínculo emocional entre el fútbol y la cultura argentina. “El fútbol es algo con lo que nacemos”, contó. Recordó a su papá bostero, los domingos de mate y asado, y el ritual familiar que rodea al deporte más querido del país. Sus palabras resonaron entre el público y reforzaron algo evidente: la música del Mundial también vehiculiza identidades.

MÁS INFO

La Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y un formato inédito repartido en tres países. En ese mapa ampliado, el impacto cultural también crece. Somos Más llega para encender la previa y construir el clima mundialista. La versión de estudio todavía no fue lanzada, pero los Billboard dejaron en claro que el tema ya nació con ADN de hit.

Trending
Pepe Mujica
Conmoción en el fútbol uruguayo con el adiós de los clubes al Pepe Mujica: "Sentido pésame"
Las más vistas