Cuál es la canción del Mundial 2026: así es "Somos Más", con Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi

Si bien falta poco menos de un año para que la pelota empiece a rodar en Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial 2026 ya tiene banda sonora. En una presentación explosiva en los Billboard de la Música Latina 2025, Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi revelaron Somos Más, el tema que acompañará la cobertura oficial de Telemundo durante la Copa del Mundo.

El show en vivo funcionó como un statement cultural: cuatro artistas de países distintos —Colombia, Argentina, Puerto Rico y México— unidos en un mismo escenario para darle identidad musical a la cita deportiva más grande del planeta. La intención fue clara desde el primer acorde: replicar el fenómeno que alguna vez logró el Waka Waka de Shakira en Sudáfrica 2010, un antes y un después en la historia de las canciones mundialistas.

“Somos Más”: una celebración de la diversidad latinoamericana

Según los propios artistas, no es solo un tema pegadizo: es un manifiesto de unidad. La calidez costera de Carlos Vives convive con la potencia urbana de Wisin, la frescura pop de Emilia y el tono romántico de Xavi. Un cóctel diseñado para representar la identidad multicultural del continente y su amor infinito por el fútbol. “Queremos que la gente se ponga la camiseta y celebre en comunidad”, explicó Vives. La canción habla de soñar en grande, de vibrar con cada gol y de abrazar el fútbol como lenguaje universal.

La comparación con la canción de Shakira era inevitable. Hay ciertos paralelismos entre ambos hits: energía festiva, fusiones de géneros, una estética global y un fuerte protagonismo latino. En el panel The Music of the World Cup, que acompañó el lanzamiento, Emilia también habló del vínculo emocional entre el fútbol y la cultura argentina. “El fútbol es algo con lo que nacemos”, contó. Recordó a su papá bostero, los domingos de mate y asado, y el ritual familiar que rodea al deporte más querido del país. Sus palabras resonaron entre el público y reforzaron algo evidente: la música del Mundial también vehiculiza identidades.

La Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y un formato inédito repartido en tres países. En ese mapa ampliado, el impacto cultural también crece. Somos Más llega para encender la previa y construir el clima mundialista. La versión de estudio todavía no fue lanzada, pero los Billboard dejaron en claro que el tema ya nació con ADN de hit.