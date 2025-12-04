EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 4 de diciembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 4 de diciembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 4 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 4414

  • 1: 4414
  • 2: 7260
  • 3: 4413
  • 4: 2206
  • 5: 7784
  • 6: 6223
  • 7: 7378
  • 8: 0310
  • 9: 6276
  • 10: 7801
  • 11: 6265
  • 12: 8274
  • 13: 1063
  • 14: 2824
  • 15: 5896
  • 16: 3465
  • 17: 7469
  • 18: 5059
  • 19: 5310
  • 20: 7471

Letras de la Nacional: JRTY

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2721

  • 1: 2721
  • 2: 2150
  • 3: 4985
  • 4: 7969
  • 5: 9061
  • 6: 1719
  • 7: 6428
  • 8: 6511
  • 9: 2455
  • 10: 6845
  • 11: 7577
  • 12: 4567
  • 13: 1545
  • 14: 0743
  • 15: 6213
  • 16: 7780
  • 17: 3329
  • 18: 0491
  • 19: 4884
  • 20: 1099

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 2965

  • 1: 2965
  • 2: 8417
  • 3: 7475
  • 4: 9399
  • 5: 3797
  • 6: 1150
  • 7: 3433
  • 8: 1888
  • 9: 8289
  • 10: 2806
  • 11: 7783
  • 12: 6766
  • 13: 8401
  • 14: 5655
  • 15: 1376
  • 16: 6514
  • 17: 6814
  • 18: 7972
  • 19: 1021
  • 20: 6839

Letras de la Nacional: UFKY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 8004

  • 1: 8004
  • 2: 7083
  • 3: 8562
  • 4: 9469
  • 5: 0603
  • 6: 9660
  • 7: 7873
  • 8: 2907
  • 9: 8629
  • 10: 6889
  • 11: 8629
  • 12: 7250
  • 13: 3926
  • 14: 3105
  • 15: 1787
  • 16: 2405
  • 17: 1656
  • 18: 1671
  • 19: 4857
  • 20: 4197

