La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 4 de diciembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 4 de diciembre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 4414
- 1: 4414
- 2: 7260
- 3: 4413
- 4: 2206
- 5: 7784
- 6: 6223
- 7: 7378
- 8: 0310
- 9: 6276
- 10: 7801
- 11: 6265
- 12: 8274
- 13: 1063
- 14: 2824
- 15: 5896
- 16: 3465
- 17: 7469
- 18: 5059
- 19: 5310
- 20: 7471
Letras de la Nacional: JRTY
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2721
- 1: 2721
- 2: 2150
- 3: 4985
- 4: 7969
- 5: 9061
- 6: 1719
- 7: 6428
- 8: 6511
- 9: 2455
- 10: 6845
- 11: 7577
- 12: 4567
- 13: 1545
- 14: 0743
- 15: 6213
- 16: 7780
- 17: 3329
- 18: 0491
- 19: 4884
- 20: 1099
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 2965
- 1: 2965
- 2: 8417
- 3: 7475
- 4: 9399
- 5: 3797
- 6: 1150
- 7: 3433
- 8: 1888
- 9: 8289
- 10: 2806
- 11: 7783
- 12: 6766
- 13: 8401
- 14: 5655
- 15: 1376
- 16: 6514
- 17: 6814
- 18: 7972
- 19: 1021
- 20: 6839
Letras de la Nacional: UFKY
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8004
- 1: 8004
- 2: 7083
- 3: 8562
- 4: 9469
- 5: 0603
- 6: 9660
- 7: 7873
- 8: 2907
- 9: 8629
- 10: 6889
- 11: 8629
- 12: 7250
- 13: 3926
- 14: 3105
- 15: 1787
- 16: 2405
- 17: 1656
- 18: 1671
- 19: 4857
- 20: 4197
