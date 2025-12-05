Estados Unidos mató a cuatro personas en un nuevo ataque en el Pacífico

En el marco de las hostilidades estadounidenses en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, el Comando Sur de los Estados Unidos confirmó haber matado a cuatro personas en un nuevo ataque este jueves a una supuesta narcolancha en el Pacífico. En el medio, congresistas demócratas y republicanos exigen explicaciones al Pentágono después de que se difundiera la versión de que tras el primer ataque en septiembre en esa zona, en el que murieron 11 personas, las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían realizado ataques adicionales y matado a los tripulantes sobrevivientes.

"Southern Spear realizó un ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada como terrorista. La inteligencia confirmó que la embarcación transportaba drogas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro hombres vinculados al narcotráfico y terrorismo que iban a bordo murieron", dice la publicación difundida en X este jueves, acompañada por un video que muestra el momento exacto del ataque.

Críticas y elogios a la actitud norteamericana: qué dijeron los congresistas

En una sesión informativa n el Cámara Alta en la que se trató el ataque de septiembre, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, dijo que estaba "profundamente perturbado" por el video y que debería hacerse público ante la población. "Esta sesión informativa confirmó mis peores temores sobre la naturaleza de las actividades militares del Gobierno de (Donald) Trump", señaló Reed sobre lo informado por los militares y mostrado en el video oficial.

Por su parte Tom Cotton, presidente republicano del Comité de Inteligencia del Senado, defendió el accionar de los militares al afirmar que tanto el almirante Bradley como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, "hicieron exactamente lo que se esperaba de ellos" al ordenar y ejecutar los ataques.

"Vi a dos sobrevivientes tratando de enderezar una embarcación cargada de drogas con destino a Estados Unidos", dijo Cotton, y siguió defendiendo su postura al indicar que "era posible que otros barcos hubieran llegado en su ayuda y recuperado las drogas a bordo".

Durante la sesión, los legisladores solicitaron la presentación del Pentágono a responder preguntas, lo cual hasta el momento no fue respondido por ninguna autoridad del organismo.