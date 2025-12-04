Macron insta a Xi a redoblar esfuerzos en Ucrania y reequilibrar el comercio mundial

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a la séptima reunión formal del Consejo Empresarial Franco-Chino en Pekín, China

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó al líder chino, Xi Jinping, a cooperar más estrechamente en geopolítica, comercio y medio ambiente, en un momento en que la Unión Europea busca la ayuda de China para poner fin a la guerra en Ucrania y Pekín busca victorias diplomáticas ante los aranceles estadounidenses.

Una amplia delegación empresarial acompaña a Macron en su cuarta visita de Estado a la segunda mayor economía del mundo, en la que busca reforzar sus credenciales en política exterior y asegurar acuerdos comerciales para la industria francesa en un intento de revitalizar su legado político en los últimos años de su mandato tras un verano tumultuoso, de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

China, por su parte, quiere aliviar las fricciones comerciales con la UE por su sector de vehículos eléctricos, fuertemente subvencionado, al tiempo que se presenta como un socio comercial fiable y un mercado alternativo a Estados Unidos en un momento en que las economías mundiales afrontan riesgos de recesión derivados de los aranceles del presidente Donald Trump.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Ahora, más que nunca, el diálogo entre China y Francia es vital", dijo Macron a su anfitrión durante su reunión del jueves en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. "Propongo una triple agenda positiva para nuestras relaciones, una de estabilidad geopolítica, de reequilibrio económico y de sostenibilidad medioambiental".

"Tenemos que seguir uniéndonos en favor de la paz y la estabilidad en el mundo", añadió, en referencia al conflicto de Ucrania. "Nuestra capacidad para trabajar juntos es decisiva".

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS FRENTE A LIMITACIONES POLÍTICAS

El viernes, Xi acompañará a Macron a la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, un trato fastuoso teniendo en cuenta que Xi rara vez se une a los líderes mundiales visitantes cuando abandonan Pekín.

Pero a pesar de la aparente bonhomía entre los dos hombres, los analistas dicen que existen importantes limitaciones políticas que pesan sobre su asociación.

No se espera que el líder chino apruebe el tan esperado pedido de 500 aviones Airbus, ya que ello debilitaría la influencia de Pekín en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que presiona para que se adquieran nuevos compromisos de compra de Boeing.

Del mismo modo, es poco probable que Xi levante los precios mínimos que la mayor parte de la industria francesa del coñac debe cumplir para vender a los consumidores chinos, dado que la anterior investigación "antidumping" se inició en respuesta a la decisión de la UE en su conjunto de imponer aranceles a la importación de vehículos eléctricos (VE) chinos.

Tampoco se espera una relajación de los aranceles chinos a los envíos de carne de cerdo de la UE, ya que Pekín intenta presionar a Bruselas para que acepte un plan de precios mínimos para los vehículos eléctricos fabricados en China. Francia votó a favor de los aranceles a los VE en la votación de octubre de 2024.

Y cualquier intento de acercamiento de Xi a Macron sobre Ucrania se produciría tras las recientes garantías chinas a Rusia del apoyo continuado de China.

La UE también está a punto de desvelar nuevas políticas de seguridad económica el mes que viene para reducir la dependencia del bloque respecto a China.

"Independientemente de cómo cambie el entorno exterior, nuestros dos países deben demostrar siempre la independencia y la visión estratégica de las grandes potencias", dijo Xi a Macron, añadiendo que China seguía comprometida con la promoción de la paz en Ucrania y Gaza.

Xi animó a Macron a profundizar en la cooperación en materia aeroespacial y de energía nuclear, así como en inteligencia artificial, economía verde y biofarmacia.

Los dos líderes firmaron 12 acuerdos de cooperación tras sus conversaciones, que abarcan el envejecimiento de la población, la inversión bilateral, la energía nuclear y la conservación del panda.

(1 dólar = 0,8579 euros)

Con información de Reuters