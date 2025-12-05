Chau Wanchope Ábila: el nuevo destino en este mercado de pases 2026 después de irse de Huracán

'Wanchope' se va de Huracán: dónde continuará su carrera el delantero de 36 años.

Huracán comenzó un nuevo ciclo de trabajo de cara al 2026, semanas después de concluir un flojo segundo semestre en el que quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas y no logró clasificar a los playoffs del Torneo Clausura 2025. El elegido por la dirigencia para reemplazar en el cargo de entrenador a Frank Kudelka fue Diego Martínez, entrenador que tendrá su segundo paso en el club; en el primero, en 2023, quedó líder de la Zona A en la fase regular y sumó suficientes puntos para salvarse del descenso por tabla anual. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte decisión: licenciar a Ramón Ábila, quien no será tenido en cuenta para la próxima temporada.

A sus 36 años, 'Wanchope' se irá del 'Globo' tras un mal año en el que jugó 19 encuentros, fue titular en apenas uno solo y no convirtió ningún gol. Relegado en la consideración por detrás de compañeros como Luciano Giménez, Leonardo Sequeira o Eric Ramírez, el atacante cordobés buscará un nuevo destino en el próximo mercado de pases. Misma suerte correrán Agustín Urzi y Matías Tissera, que tampoco continuarán en el conjunto de Parque Patricios.

'Wanchope' Ábila se va de Huracán: dónde seguirá su carrera en el fútbol argentino

A pesar de que tiene contrato hasta finales de 2026, el ex Boca Juniors arreglará su desvinculación en las próximas horas y quedará en libertad de acción para buscar nuevo equipo. Además, la comisión directiva presidida por Abel Poza, con quien tiene gran relación, le permitió ausentarse a las prácticas mientras define su futuro.

Hasta el momento, Ábila no tiene ningún ofrecimiento formal, pero surgió con fuerza la posibilidad de que regrese a Instituto de Córdoba, cuadro del que es hincha y con el que debutó profesionalmente en 2009. 'La Gloria', que tampoco clasificó a los playoffs en el Clausura, es uno de los equipos comprometidos con los promedios de cara al 2026: tiene un coeficiente de 1.000, producto de 86 puntos en 86 presentaciones. La incorporación de 'Wanchope' le aportaría experiencia y, si recupera su nivel, capacidad goleadora, características muy necesarias para un equipo que luchará por mantener la categoría.

Los números de Ramón 'Wanchope' Ábila con la camiseta de Huracán

130 partidos disputados.

50 goles.

10 asistencias.

Dos títulos: Copa Argentina 2014 y Supercopa Argentina 2014.

Así quedan los últimos puestos de la tabla de promedios en 2026