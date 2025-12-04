EEUU suspende el plan de sancionar a China por espionaje para mantener la tregua, según el FT

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de EEUU y China aparecen en Lancaster House, en el segundo día previsto para las conversaciones comerciales entre EEUU y China, en Londres, Reino Unido

Estados Unidos ha suspendido sus planes de imponer sanciones al Ministerio de Seguridad del Estado chino por una campaña masiva de ciberespionaje para evitar que descarrile la tregua comercial alcanzada por ambos países este año, según informó el miércoles el Financial Times.

Anteriormente, piratas informáticos vinculados a China habían atacado a una serie de empresas de telecomunicaciones estadounidenses y mundiales y a la red de la Guardia Nacional del Ejército de un estado de EEUU en una campaña de ciberespionaje de gran alcance y de varios años de duración rastreada como "Salt Typhoon".

El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, tampoco promulgará nuevos controles de exportación importantes contra China, dijo el informe, basándose en la información de varios representantes estadounidenses y otras personas familiarizadas con el asunto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo verificar inmediatamente el informe.

Tras meses de tensiones comerciales desencadenadas por los aranceles estadounidenses, el líder chino, Xi Jinping, y Trump alcanzaron un acuerdo marco en Corea del Sur el 30 de octubre. Washington acordó no imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas y China aplazaría un régimen de licencias de exportación para minerales de tierras raras e imanes cruciales.

Con información de Reuters