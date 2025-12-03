Caso Loan: alerta por el resultado de los últimos rastrillajes

EN VIVO
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 2 horas

Caso Loan: terminaron los rastrillajes en cuatro lagunas

En el marco de la búsqueda de Loan Danilo Peña, quien se encuentra desaparecido hace más de 500 días, se realizó un rastrillaje en cuatro lagunas cercanas a las casas de Carlos Pérez y Victoria Caillava, apuntados como coautores materiales de la desaparición del niño.

Continúan las investigaciones y rastrillajes por la desaparición de Loan Danilo Peña de quien se desconoce el paradero desde el 13 de junio de 2024. Actualmente, el foco de la investigación se posa sobre cuatro lagunas cercanas a las viviendas de Carlos Pérez y de Victoria Caillava, imputados en la causa como coautores materiales del hecho. Los rastrillajes en estas áreas comenzaron el pasado 10 de noviembre en un trabajo en conjunto entre el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu), el Comando Unificado de Corrientes (CUC), Prefectura, Policía Federal, buzos tácticos y bomberos. Por el momento, no se reportó el hallazgo de ninguna prueba en las lagunas.

Hace 3 horas

Caso Loan: revelador testimonio de una imputada y el peritajes de las lagunas

Las últimas novedades del caso Loan Danilo Peña, a seis meses de su desaparición en Corrientes.

Caso Loan: revelador testimonio de una imputada y qué pasó con el peritajes de las lagunas

A seis meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, tomó nuevas decisiones en la investigación y, además de llevar adelante una causa paralela con la Fundación Lucio Dupuy, que habría entorpecido la investigación, habilitó nuevas búsquedas y peritajes. En tanto, aún los investigadores desconocen si Loan está vivo o si fue víctima de un crimen con un responsable aún desconocido. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor.

Hace 4 horas

Caso Loan: rastrillajes a último momento en una laguna que no fue revisada

