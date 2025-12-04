Sorteo Mundial 2026: cuáles son los shows que va a haber y cuándo es

El sorteo del Mundial 2026 promete ser un espectáculo de primer nivel este viernes. La FIFA confirmó la presencia de figuras internacionales del entretenimiento y la música para la ceremonia que se realizará en la capital estadounidense. El evento marcará el inicio del camino hacia la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tres países anfitriones.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial y qué show habrá?

El sorteo se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C. La ceremonia comenzará a las 13:00 horas de Argentina, Uruguay y Chile. La conducción del sorteo estará a cargo de tres personalidades reconocidas mundialmente. Heidi Klum, supermodelo y ganadora del Emmy, regresará a este escenario dos décadas después de haber participado en el sorteo del Mundial 2006 en Alemania. La acompañarán Kevin Hart, uno de los comediantes y actores más exitosos de su generación, y Danny Ramírez, actor y productor que aportará el sello de Hollywood a la ceremonia. Los tres presentadores compartirán el escenario con leyendas del fútbol que aún no fueron confirmadas por la organización.

El momento musical más esperado llegará con la presentación de Andrea Bocelli, el tenor italiano considerado una de las voces clásicas más aclamadas de la historia. Bocelli subirá al escenario junto a Robbie Williams, la superestrella británica del pop que es embajador musical de la FIFA y ha vendido más de 90 millones de discos a lo largo de su carrera. La cantante estadounidense Nicole Scherzinger completará este trío de artistas que ofrecerá actuaciones en vivo durante la ceremonia.

El cierre musical del sorteo estará a cargo de Village People con su emblemático tema YMCA. La legendaria banda estadounidense interpretará su canción icónica una vez que finalice el procedimiento oficial del sorteo y se conozcan los grupos del Mundial. La elección de este grupo resulta particular, ya que Village People fue uno de los himnos de la campaña presidencial de Donald Trump y participó en su ceremonia de investidura a principios de 2025.

La elección de Washington D.C. como sede del sorteo refuerza el carácter especial de esta edición del Mundial. El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, marcando la primera vez en la historia que tres naciones organizan conjuntamente una Copa del Mundo. La ceremonia del sorteo busca combinar el glamour del entretenimiento con la emoción deportiva en un evento que atraerá la atención de millones de espectadores en todo el planeta.

El formato ampliado a 48 selecciones representa un cambio histórico para el torneo más importante del fútbol mundial. La FIFA apuesta por un espectáculo que trascienda lo deportivo y logre captar audiencias diversas con la combinación de celebridades, música y la definición de los grupos que marcarán el camino de cada selección hacia la gloria. Argentina se encuentra en el Bombo 1 del sorteo y conocerá a sus rivales en la fase de grupos durante esta ceremonia que promete convertirse en un acontecimiento global.