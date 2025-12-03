La búsqueda del vuelo desaparecido MH370 se reanudará este mes, según Malasia

FOTO DE ARCHIVO: Se exhiben insignias durante el sexto evento anual en memoria del vuelo desaparecido MH370 de Malaysia Airlines en Putrajaya, Malasia

La búsqueda del vuelo desaparecido MH370 de Malaysia Airlines se reanudará el 30 de diciembre, según ha informado este miércoles el Ministerio de Transporte de Malasia, más de una década después de que el vuelo con destino a Pekín desapareciera, convirtiéndose en uno de los mayores misterios de la aviación mundial.

El vuelo MH370, un Boeing 777, transportaba 227 pasajeros y 12 tripulantes cuando desapareció en ruta de Kuala Lumpur a Pekín en 2014. Desde entonces se han llevado a cabo múltiples operaciones de búsqueda del avión, pero ninguna ha dado resultados.

La búsqueda más reciente en el sur del océano Índico se suspendió en abril tras unas pocas semanas debido a las malas condiciones meteorológicas. La empresa de exploración Ocean Infinity ha confirmado que reanudará las operaciones en el lecho marino durante 55 días, que se harán de forma intermitente, informó el Ministerio de Transporte.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La búsqueda se llevará a cabo en la zona que se considere con mayores probabilidades de localizar el avión", señaló en un comunicado.

No se ha facilitado la ubicación exacta de la zona de búsqueda.

En un principio, los investigadores malasios no descartaron la posibilidad de que el avión se hubiera desviado deliberadamente de su ruta. Han aparecido restos, algunos confirmados y otros que se cree que pertenecen al avión, por la costa africana y en islas del océano Índico.

La reanudación de la búsqueda se hará de acuerdo con los términos y condiciones acordados entre el Estado y Ocean Infinity para reiniciar la búsqueda de los restos del MH370, según el ministerio.

Malasia pagará a la empresa 70 millones de dólares si durante la búsqueda se encuentran restos sustanciales en el lecho marino de una zona del sur del océano Índico que abarca 15.000 kilómetros cuadrados.

Ocean Infinity había realizado búsquedas previas del avión hasta 2018, pero no encontró importantes restos.

Un informe en 2018 de 495 páginas sobre la desaparición decía que los controles del Boeing 777 probablemente se manipularon deliberadamente para salirse de curso, pero los investigadores no pudieron determinar quién fue responsable y no ofreció una conclusión sobre lo que ocurrió, diciendo que eso dependía de encontrar los restos.

Los investigadores han dicho que no había nada sospechoso en los antecedentes, asuntos financieros, formación y salud mental del capitán y el copiloto.

En el vuelo viajaban más de 150 pasajeros chinos. También había 50 malasios, así como ciudadanos de Francia, Australia, Indonesia, India, Estados Unidos, Ucrania y Canadá, entre otros.

Los familiares han exigido indemnizaciones a Malaysia Airlines, Boeing, el fabricante de motores aeronáuticos Rolls-Royce y el grupo asegurador Allianz, entre otros.

Con información de Reuters