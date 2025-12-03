Tenés hasta el 31 de diciembre para presentar este trámite de ANSES

Si no presentás la libreta, no vas a cobrar el veinte por ciento retenido.

Si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), tenés una fecha clave en el calendario: el 31 de diciembre de 2025 es el último día para presentar la Libreta AUH. Este trámite anual es obligatorio y es la única manera de cobrar el 20% del monto total que ANSES retuvo mes a mes durante el año anterior. Además, completarlo es necesario para mantener activa la prestación y seguir recibiendo beneficios como la Ayuda Escolar Anual.

En este artículo te explicamos qué es exactamente esta libreta, por qué es tan importante presentarla a tiempo y, sobre todo, una guía detallada para que la gestiones sin errores desde tu casa, a través de la web o la app de Mi ANSES.

¿Qué es la Libreta AUH y por qué la tenés que presentar?

La Libreta AUH no es solo un formulario más; es un documento que certifica que los niños, niñas y adolescentes a tu cargo cumplieron con los controles de salud y vacunación obligatorios y mantuvieron la asistencia escolar durante el año. ANSES retiene un 20% de la asignación mensual precisamente como un incentivo para que estos requisitos se cumplan.

Al presentar la libreta antes de la fecha límite, lográs dos cosas fundamentales:

Cobrás el 20% acumulado: Recibís de una sola vez el total de ese porcentaje que te fue retenido a lo largo de todo el año anterior. Mantenés la AUH vigente: Si no presentás la libreta, no solo perdés ese dinero, sino que también podés dejar de recibir la asignación el año siguiente y otros beneficios asociados, como la ayuda para los útiles escolares.

¿Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso?

El trámite es digital y podés hacerlo desde tu computadora o celular. Acá te dejamos la guía completa:

Ingresá a Mi ANSES: Entrá a la página web oficial de ANSES o descargá la app "Mi ANSES". Necesitás acceder con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Si no la tenés, podés crearla en el mismo sitio. Buscá la sección "Hijos - Libreta AUH": Una vez adentro, navegá hasta el apartado donde se gestionan los datos de tus hijos. Ahí vas a ver el estado de cada uno y si tenés pendiente presentar la libreta. Generá el formulario: Si los datos de salud y escuela no están cargados digitalmente por las instituciones, seleccioná la opción "Generar Libreta". El sistema te va a permitir descargar el formulario en PDF o enviarlo directamente a tu email. Completala y conseguí las firmas: Este es el paso más importante. Tenés que: Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad.

Llevarlo a la escuela para que certifiquen la asistencia.

Llevarlo al centro de salud o hospital donde se realizaron los controles y vacunas para que lo firmen y sellen. Digitalizá y subila: Una vez que tenés el formulario completo y firmado, tomale una foto clara o escanealo. Asegurate de que esté bien iluminado, que se vean todas las firmas y que el archivo pese menos de 3 MB. Cargala en el sistema: Volvé a Mi ANSES, a la misma sección, y buscá la opción para subir el archivo. Seguí las instrucciones y confirmá la carga. Guardá el comprobante: Cuando la presentación sea exitosa, vas a recibir un correo de confirmación de ANSES. Guardalo, es tu comprobante de que realizaste el trámite a tiempo.

Podés generar el formulario desde la web de Mi ANSES o desde la app.

Monto de la AUH en diciembre 2025 y del 20% a cobrar

Es importante que sepas que la AUH tuvo un aumento del 2,34% en diciembre. Los montos actualizados para cobrar este mes son:

AUH general: $122.492 por hijo (de esto, se retienen $24.498,40 mensuales).

AUH por hijo con discapacidad: $398.853 (se retienen $79.770,60).

Zona desfavorable (Patagonia): $159.263,20 por hijo.

El 20% a cobrar que liberás al presentar la libreta corresponde a la suma total de esas retenciones de todo el año 2024. Es un pago único que se acredita una vez que ANSES aprueba tu libreta.

Consejos clave y qué hacer si tenés problemas