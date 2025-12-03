Cambios en la SIDE: echan a Neiffert y lo reemplaza Auguadra

El Gobierno oficializó un cambio en la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Mediante un comunicado difundido por la vocería oficial, se informó la salida de Sergio Neiffert y la designación de Cristian Ezequiel Auguadra como nuevo titular del organismo.

Según el texto difundido, la decisión se produce tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, que marcó el cierre de la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional.

Durante su gestión, Neiffert encabezó la fase inicial de reorganización del organismo, que —según el comunicado— incluyó la auditoría y transparencia de la estructura interna, la optimización de recursos y la actualización de los estándares operativos.

El texto oficial sostiene que esa etapa permitió “sentar las bases de un organismo más eficiente y profesional”.

Con la validación parlamentaria de esos avances, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, orientada a profundizar la modernización técnica y fortalecer los mecanismos de control y planificación estratégica, sostiene el comunicado.

Quién es Cristian Auguadra

El nuevo titular de la SIDE, Cristian E. Auguadra, es contador público y posee experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.

En 2024 se desempeñó como Inspector General de la Dirección de Inteligencia (DAI) dentro de la SIDE.

También registra antecedentes en el ámbito financiero: en 2005 fue propuesto por el gobierno de Mauricio Macri como director del Banco Ciudad.

El comunicado oficial destaca que su incorporación busca “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar los mecanismos de control y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”.