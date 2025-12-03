Efemérides del 3 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 3 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la entrada en vigor del "corralito financiero" de Fernando De la Rúa y el cuarto levantamiento carapintada desde el retorno de la democracia.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1948 - Nacimiento de Ozzy Osbourne

El músico y cantante John Michael Osbourne nació en la ciudad inglesa de Birmingham. Vendió más de 100 millones de discos entre sus álbumes solistas y los editados con la banda de heavy metal Black Sabbath.

1955 - Nacimiento de Conejo Tarantini

Uno de los mejores laterales de la historia del fútbol argentino nació en la ciudad bonaerense de Ezeiza. Fue campeón de la Copa Libertadores 1977 con Boca Juniors y con la selección argentina en el Mundial 1978. Fue dos veces campeón de primera división con River Plate. Jugó en el Birmingham City inglés y en Talleres de Córdoba.

1965 - Rubber Soul

Se presentó el sexto álbum de estudio de la legendaria banda británica The Beatles, considerado uno de los mejores de la historia de la música popular.

1965 - My Generation

The Who lanzó en Londres el primer álbum de la célebre banda británica, considerado como uno de los mejores de la historia del rock.

1990 - Levantamiento carapintada

El coronel Mohamed Alí Seineldín impulsó rebeliones en la base de El Palomar, el Regimiento de Patricios y la sede del Ejército, el cuarto alzamiento de militares “carapintada” desde el retorno de la democracia, en 1983. La rebelión causó 14 muertos y decenas de heridos. Seineldín había liderado la rebelión en el cuartel de Villa Martelli en 1988, que causó tres muertos y por la que fue procesado. En 1989 había sido indultado por el presidente Carlos Menem.

1999 - Fallecimiento de Enrique Cadicamo

A los 99 años murió en Buenos Aires el compositor y poeta, autor de la letra de los famosos tangos "Los Mareados", "Al mundo le falta un tornillo", "Anclao en París" y "Nostalgias". Compuso más de 800 temas entre tangos, valses, milongas, fox-trots, polkas y candombes.

2001 - Fernando De la Rúa

Entró en vigor el decreto del presidente que pone en marcha el “corralito financiero”, como se llamó a las restricciones al retiro de dinero en efectivo y a depósitos bancarios que desembocó en una profunda crisis económica, política y social.

2015 - Elecciones en la AFA

Los 75 asambleístas registrados para la elección del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino van a una votación que resultó en un empate de 38 a 38, uno de los mayores papelones en la historia de la federación fundada en 1893 con el nombre de Argentine Association Football League.

Elecciones en la AFA en 2015.

2025 - Día del Médico de las Américas

Esta fecha fue propuesta por el Congreso Panamericano de 1953 en conmemoración el nacimiento en 1833 del médico cubano Carlos Finlay, quien descubrió que la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito aedes aegypti y contribuyó a combatir esa enfermedad.

2025 - Día de las Personas con Discapacidad

Esta celebración fue instituida en 1992 por las Naciones Unidas con el fin de promover los derechos y el bienestar de personas con discapacidad y concientizar sobre su situación.