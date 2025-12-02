River llamó a un jugador para que sea el primer refuerzo de Gallardo en 2026: "Gestiones"

River llamó a un jugador para que sea el primer refuerzo en 2026: "Gestiones"

Con la temporada de River Plate terminada tras la eliminación del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino a manos de Racing, desde hace varios días la nueva dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo ya comenzó a trabajar en los posibles refuerzos para el mercado de pases venidero. De la mano de Marcelo Gallardo apuntaron a un futbolista por el que, según trascendió, ya comenzaron las gestiones oficiales. Si bien todavía restan detalles, lo cierto es que es uno de los buscados desde hace tiempo pero el "Millonario" también tendrá competencia por él.

El jugador es nada más y nada menos que Fausto Vera, volante con pasado en Argentinos Juniors que actualmente viste los colores de Atlético Mineiro de Brasil. El mediocampista de 25 años que lució la camiseta de la Selección Argentina a nivel juvenil, siendo campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Preolímpico Sudamericano 2020 en Colombia, ya estuvo en el radar del equipo de Núñez y hasta respondió por ese interés, pero ahora es aún más fuerte. Claro que también el mandamás y el DT saben que no será fácil debido a la situación contractual del "Nene".

River va por Fausto Vera como refuerzo en el mercado de pases: qué falta para cerrar el acuerdo

Según informó el medio Bolavip, quien inició la charla fue Mariano Barnao -hombre de confianza del DT- y averiguó acerca del presente del futbolista comenzando las gestiones. El plan es que llegue a préstamo ya que Vera tiene vínculo hasta diciembre del 2027 y sería difícil que deje el conjunto brasileño subcampeón de la Copa Sudamericana que dirige Jorge Sampaoli en un corto plazo. Una alternativa es que su arribo sea similar al de Giuliano Galoppo a principios del 2025, quien llegó con obligación de compra si se cumplían algunos objetivos.

Mientras tanto, un detalle no menor es que desde Atlético Mineiro pretenden una suma cercana a los 4 millones de dólares, por lo que también dependerá de la dirigencia del "Millonario" realizar una oferta para quedarse con el jugador. A su vez, el equipo de Núñez no fue el único interesado en el volante en los últimos meses ya que también su nombre sonó fuerte tanto en Boca como en clubes de México y Estados Unidos. Sobre esto mismo habló semanas atrás el propio mediocampista y contó su postura al respecto.

Fausto Vera, el primer apuntado por River para el mercado de pases

Qué dijo Fausto Vera sobre el interés de River

"Sé que vienen hablando en los últimos mercados de pases. Llegan las noticias también acá, pero lo tomo con tranquilidad. Soy muy profesional y trato de delegarlo con mi agente. Sé de la grandeza de los dos clubes y en lo deportivo sería muy lindo, un paso grande en mi carrera", esbozó Vera en el diálogo con DSports el pasado 21 de noviembre e hizo referencia a los planes de Boca de contratarlo, lo que todavía tampoco llegó a buen puerto. Por otro lado, añadió que "son sólo rumores y por ahora no hubo nada concreto. En el futuro se verá qué es lo mejor".

Los números de Fausto Vera en su carrera