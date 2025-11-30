¿Matías Galarza Fonda puede irse de River a menos de 6 meses de su arribo?

El volante le pidió disculpas a los hinchas por su error en el partido ante Racing

Una de las novelas del mercado de pases de invierno fueron las idas y vueltas que River Plate y Talleres de Córdoba tuvieron por la ficha de Matías Galarza Fonda. Un jugador que no terminó de ingresar en el corazón de los hinchas y que pareciera que tampoco en la consideración de Marcelo Gallardo, debido a que menos de seis meses de su incorporación se está registrando una situación bastante particular sobre su continuidad.

Después de lo que fue la eliminación frente a Racing, los hinchas inundaron las redes sociales con una serie de pedidos a los directivos y al "Muñeco" de que haga una determinada limpieza de nombres en la próxima ventana de transferencias. Al punto que acusaron al volante paraguayo de ser responsable de la jugada que estableció la derrota. "Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional. Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión", escribió en su cuenta de Instagram.

A menos de seis meses de su incorporación puede que se vaya por falta de rendimiento

No obstante, los hinchas creen que lo expuesto en la cancha es más que suficiente para determinar que sus servicios no estarán a la altura de las exigencias de la camiseta de River. "El está con ganas de seguir, pero obvio que hay que terminar el año y mirar qué es lo que quiere la dirigencia", expresó Regis Marqués, agente del jugador, en TNT Sports. "Tenemos propuestas importantes para él, por ahí no tan importantes para el club", agregó.

Hay que recordar que su contratación es una que despierta varias polémicas, porque dependiendo de la fuente de consulta el valor colocado por River para sacar al jugador de Talleres varía. Se estima que la operación rondó en una cifra cercana a los 5.5 millones de dólares. Un ingreso que es muy probable que el club no pueda llegar a recuperar en caso de que decida venderlo en el mercado de verano.

"Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!", remató Galarza en el posteo que difundió en las redes sociales. Aunque se estima que le van a informar que será colocado dentro de la lista de jugadores que son considerados transferibles en caso de que haya una propuesta formal para celebrar su transferencia, ya sea por una venta o a préstamo.

Todo pareciera indicar que el jugador paraguayo podría no ser el único que se vaya a poco y nada de su incorporación a River. Esto es producto de que Marcelo Gallardo tampoco se encontraría a gusto con lo que Sebastián Boselli rindió desde que fue repescado por su paso por Estudiantes de La Plata. Se estima que en este caso, la intención es venderlo porque entienden que no se terminó de adaptar y fueron varias las chances que tuvo.