Impacto en River: revelaron todos los cambios estructurales del club de cara al 2026

Todos los cambios estructurales que afrontará River de cara al 2026.

La eliminación de River Plate frente a Racing en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 fue la gota que colmó el vaso de la crisis futbolística del club. El 'Millonario' se quedó sin posibilidad de ganar un título este año y depende de una complicada combinación de resultados para meterse en el repechaje de la Copa Libertadores 2026 (de momento, sólo clasifica a la Sudamericana). En este panorama, con un Marcelo Gallardo ratificado en el cargo de entrenador por la dirigencia presidida por Stéfano Di Carlo y varios jugadores apuntados para salir después de diciembre, el equipo comenzará una fuerte reestructuración para afrontar los desafíos que vienen.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch en el programa de ESPN F90, el esquema del fútbol profesional sufrirá varios cambios para la próxima temporada, con el objetivo principal de levantar el flojo nivel demostrado en este último semestre. Si bien Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio continuarán en sus funciones en la Secretaría Técnica, se conformará una "mesa de fútbol" por encima de ellos liderada por el propio Di Carlo, quien se meterá de lleno en las decisiones alrededor del armado del plantel.

De esta manera, el flamante presidente toma cartas en el asunto para revertir el presente futbolístico, una postura que, según Yarroch, tiene el visto bueno del 'Muñeco'. Esta intervención también estará acompañada por un ajuste en el presupuesto en búsqueda de mayor "austeridad", con un sistema de contratos por productividad para los refuerzos que lleguen de ahora en adelante; así lo confirmó en la reunión de Comisión Directiva del martes, la primera que tuvo al frente del club.

Los que no siguen: Enzo Pérez, 'Nacho' Fernández, 'Pity' Martínez y Milton Casco se irán en 2026

Dentro de la reestructuración que atravesará River, un punto fundamental es la salida de varios futbolistas apuntados por los hinchas como responsables del mal pasar del equipo, que quedó eliminado de la Libertadores, la Copa Argentina y los playoffs del Torneo Clausura. En este grupo se encuentran referentes del plantel como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Milton Casco, reconocidos como "héroes de Madrid" por ser parte de la final de la Libertadores 2018 que el 'Millonario' le ganó a su clásico Boca Juniors en la capital española. Gallardo se comunicará con ellos para informarles que ninguno de los cuatro continuará el año próximo.

Chau River: los 12 jugadores que se van en 2026

Enzo Pérez : el vínculo del capitán y referente del "Millonario" termina el próximo 31 de diciembre y con casi 40 años no renovaría. Uno de sus posibles destinos es Deportivo Maipú de su Mendoza natal para terminar su carrera en el club que nació futbolísticamente.

: el vínculo del capitán y referente del "Millonario" termina el próximo y con no renovaría. Uno de sus posibles destinos es Deportivo Maipú de su Mendoza natal para terminar su carrera en el club que nació futbolísticamente. Milton Casco : es otro de los "héroes de Madrid" cuyo contrato finaliza a fin del 2025 . Todo indica que el lateral izquierdo de 37 años no renovaría con el elenco de Núñez para la próxima temporada.

: es otro de los "héroes de Madrid" cuyo contrato finaliza a fin del . Todo indica que el lateral izquierdo de no renovaría con el elenco de Núñez para la próxima temporada. Gonzalo "Pity" Martínez : volvió para una nueva etapa pero las lesiones lo alejaron de las canchas y de la chance de tener continuidad. Le queda poco más de un mes en el club y no seguiría.

: volvió para una nueva etapa pero las lesiones lo alejaron de las canchas y de la chance de tener continuidad. Le queda poco más de un mes en el club y no seguiría. Ignacio "Nacho" Fernández : todo indica que se irá en diciembre al no renovar su vínculo después de una segunda etapa en la que no pudo ser figura como sí lo fue años atrás.

: todo indica que se irá en diciembre al no renovar su vínculo después de una segunda etapa en la que no pudo ser figura como sí lo fue años atrás. Paulo Díaz : el zaguero chileno supo ser titular en River , pero perdió el lugar en la cancha en los últimos meses. Si bien tiene contrato hasta fines del 2027 , es posible que continúe su carrera en Arabia Saudita.

: , pero perdió el lugar en la cancha en los últimos meses. Si bien tiene contrato hasta fines del , es posible que continúe su carrera en Arabia Saudita. Miguel Borja: el delantero colombiano ya no es titular y su contrato también expira el 31 de diciembre del 2025, por lo que no renovaría para el año que viene.

Federico Gattoni : el zaguero con pasado en San Lorenzo jugó muy poco a lo largo del año y nunca logró continuidad. Se verá obligado a volver a Sevilla de España a fin de año ya que está a préstamo y el "Millonario" no intentará renovar el vínculo.

: el zaguero con pasado en jugó muy poco a lo largo del año y nunca logró continuidad. a fin de año ya que está a préstamo y el "Millonario" no intentará renovar el vínculo. Sebastián Boselli : tiene vínculo con el club de Núñez hasta el 31 de diciembre de 2026 , pero no logró nunca afianzarse. Ya estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y si llega una oferta puede ser vendido, antes que quede libre.

: tiene vínculo con el club de , pero no logró nunca afianzarse. Ya estuvo a préstamo en y si llega una oferta puede ser vendido, antes que quede libre. Matías Galarza Fonda : desde La Página Millonaria , medio partidario de River , aseguraron hace algunas semanas que no sería extraño que se le busque una salida en el mercado de pases, sea mediante un préstamo o una venta.

: desde , medio partidario de , aseguraron hace algunas semanas que no sería extraño que se le busque una salida en el mercado de pases, sea mediante un préstamo o una venta. Fabricio Bustos : el lateral derecho no tuvo buenos rendimientos desde su arribo al club, sumado a que no tiene tantos minutos en el primer equipo. A raíz de eso, desde el cuerpo técnico no verían con malos ojos su salida en 2026 .

: el lateral derecho no tuvo buenos rendimientos desde su arribo al club, sumado a que no tiene tantos minutos en el primer equipo. A raíz de eso, . Facundo Colidio : si bien renovó después del Mundial de Clubes , todo indica que el cuerpo técnico no pondría trabas en el camino si algún club del exterior lo pretende en el mercado de pases.

: si bien renovó después del , todo indica que el cuerpo técnico no pondría trabas en el camino si algún club del exterior lo pretende en el mercado de pases. Jeremías Ledesma: su posible salida no sería por decisión del "Muñeco" sino suya, debido a que suma muy pocos minutos y no tiene continuidad. Sin embargo, dependerá de que llegue una oferta por él en el mercado de pases.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Los de Núñez hoy clasificarían a la Copa Sudamericana del 2026, pero si Boca, Argentinos Juniors o Lanús se consagran campeones liberarán un cupo que le serviría al "Millonario" para ir a una instancia de repechaje, tras quedar cuarto en la tabla anual. En caso de que esto no suceda, disputarán el certamen de segundo orden a nivel continental desde la fase de grupos.

