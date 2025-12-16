El senador nacional por Catamarca, Flavio Fama, afiliado a la Unión Cívica Radical, charló este martes con El Destape 1070 sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional. Aseguró que el proyecto es necesario y que "generará mejores condiciones" para los trabajadores, aunque reconoció que hay diferencias dentro de su bloque en la Cámara Alta. Él, por su parte, sostuvo que no pretende legislar "en contra de los trabajadores", pero que su objetivo es "frenar la industria del juicio".

El senador radical comenzó la entrevista apoyando este último punto. La reforma laboral se vuelve necesaria "porque veremos generar mejores condiciones que bajarán el nivel de conflictividad y la litigiosidad que tiene hoy el derecho laboral”, explicó. Además, sostuvo que "el proyecto hace aportes interesantes en cuanto a simplificaciones" mientras que, por otro lado, "instituye algunos mecanismos como que las Pymes puedan blanquear empleados que están en negro". “Los aportes patronales pasan de 18% al 15% y esa diferencia pasa a un fondo que servirá para pagar indemnizaciones”, agregó.

Sin embargo, el catamarqueño reconoció que "el proyecto no tiene un beneficio directo para el trabajador". "Con el proyecto no se consigue aumento de sueldo ni condiciones excepcionales, porque se van a conseguir estabilidad por un lado y por otro lado mejores condiciones a los empresarios para que haya empleabilidad”, señaló el legislador. “Esperemos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para los trabajadores”, sostuvo al final de ese punto.

La reforma laboral, el trabajo en negro y la industria del juicio

“Argentina tiene el 50% de los trabajadores activos en negro. El primer desafío es pasarlos a activos y el segundo desafío es generar más empleo y el proyecto apunta a esas dos cuestiones”, señaló Lama en la entrevista, pero advirtió que "esto no va a ser posible si no se complementa con un crecimiento económico". “Nadie va a emplear gente si no vende o produce más”, agregó, a la par que sostuvo: desde el parlamento “tenemos que ocuparnos de los argentinos que están en la informalidad”.

Respecto al debate alrededor del aguinaldo, el senador catamarqueño aclaró que “se va a discutir en el recinto que el aguinaldo forma parte de la indemnización”.

"En el bloque de la UCR estamos trabajando en una propuesta para que no se reduzcan los fondos destinados a las jubilaciones y pensiones", mencionó a la pasada el senador Fama. “No vamos a apoyar un desfinanciamiento directo del sistema de jubilaciones”, agregó y aclaró: “Estamos trabajando muy aceleradamente porque hay expectativas de que esto salga lo más rápido que se pueda y queremos hacer nuestros aportes”.

“No te podría asegurar que los 10 senadores de la UCR votemos juntos el proyecto de reforma laboral”, destacó Fama. Y sumó además que él no votará "ni la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad ni la Ley de Financiamiento Universitario". "Es una decisión que ya informé a mi bloque. Yo he sido rector, vengo del sector universitario y quiero ser coherente con estos temas", afirmó.

Al hablar de su experiencia como rector, el senador también apuntó contra la presunta industria del juicio que se busca terminar con la reforma laboral. "He sido rector 14 años en la Universidad de Catamarca y tuve varias experiencias poco agradables con temas judiciales laborales", señaló Fama y concluyó: "Yo soy un persona que no va a legislar en contra de los trabajadores, pero hay que ponerle freno a la industria del juicio y no creo que los trabajadores sean los beneficiados de esa industria", afirmó.