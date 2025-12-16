Llamá en privado y que no aparezca tu nombre en 3 pasos

Existen distintos métodos para ocultar el identificador del llamante.

Hacer llamadas con número privado es una función disponible en la mayoría de los celulares y puede resultar útil para cuidar la privacidad, evitar devoluciones de llamada o comunicarse sin revelar el número personal. En la Argentina, existen distintos métodos para ocultar el identificador del llamante, tanto de forma puntual como permanente, y funcionan en Android, iPhone e incluso en teléfonos fijos.

El recurso más rápido y universal es marcar #31# antes del número de destino (por ejemplo, #31#1122334455). De esa manera, el receptor verá la llamada como “número privado” o “desconocido”, aunque no tenga el contacto agendado. Este truco sirve con cualquier operador, pero solo aplica a esa llamada puntual: hay que repetirlo cada vez que se quiere ocultar el número.

Cómo llamar siempre con número privado desde el celular

Tanto Android como iPhone permiten configurar el teléfono para que todas las llamadas salientes oculten el número de forma automática, sin usar códigos. Eso sí: la disponibilidad depende del operador y del modelo del equipo. Algunas compañías bloquean esta opción por política interna y obligan a usar #31#.

En Android, el camino suele ser:

Abrir la app Teléfono .

Entrar al menú (tres puntos) y tocar Configuración o Ajustes de llamadas .

Buscar ID de llamada , Mostrar mi número o Mostrar ID (el nombre varía según la marca).

Elegir Ocultar número o Nunca mostrar.

Para volver atrás, solo hay que repetir los pasos y seleccionar Mostrar número.

En iPhone, el proceso es más directo:

Ir a Ajustes > Teléfono .

Entrar en Mostrar ID de llamada .

Desactivar el interruptor para que el número deje de mostrarse en todas las llamadas salientes.

Cómo bloquear llamadas de números privados o desconocidos

Así como se puede ocultar el número, también es posible bloquear llamadas entrantes de números ocultos, una medida clave contra el spam telefónico.

En Android, desde la app Teléfono se puede activar el bloqueo de números privados o desconocidos, e incluso usar filtros automáticos de spam según el modelo.

En iPhone, la opción “Silenciar llamadas desconocidas” envía este tipo de llamados directo al buzón de voz, sin que el teléfono suene.

Además, en la Argentina existe el Registro Nacional No Llame, útil para frenar llamadas de telemarketing, aunque no bloquea específicamente números ocultos. Ideal para reducir llamadas molestas y ganar un poco de paz.