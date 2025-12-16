El proyecto fue ratificado en un reciente encuentro entre la intendenta de la localidad entrerriana, Rosario Romero, y su par santafesino, Juan Pablo Poletti,

Las ciudades capitalinas de Santa Fe y Paraná avanzan en una iniciativa conjunta para mejorar la conectividad de su área metropolitana a través de un innovador sistema de transporte fluvial de pasajeros: mediante el uso de lanchas o catamaranes.

El proyecto ratificado en un reciente encuentro entre la intendenta de la localidad entrerriana, Rosario Romero, y su par santafesino, Juan Pablo Poletti, busca sumar una alternativa al túnel subfluvial, aliviar el tránsito y fortalecer la integración regional.

“Hablamos de la posibilidad de un transporte fluvial, pero también de trabajar en conjunto en turismo y cultura. Estamos a unos 20 minutos en auto por autovía y surgió esta alternativa de pensar un transporte por agua, urbano e interurbano, con muelles”, señaló el jefe comunal de Santa Fe en diálogo con Cadena 3.

El mandatario local destacó además el potencial desaprovechado del entorno natural. “El 70% del territorio de la ciudad de Santa Fe es agua y no lo estamos aprovechando. La idea es amigarnos con el río y pensar un transporte fluvial sustentable, que también tenga un perfil turístico, con recorridos de alrededor de media hora y paisajes hermosos”, indicó.

¿Qué dice el proyecto para sumar lanchas o catamaranes como alternativa de transporte entre Santa Fe y Paraná?

El proyecto prevé la conformación de una mesa de trabajo que incluirá a los gobiernos provinciales, a los entes portuarios de Paraná y Santa Fe y al sector privado, con la idea de avanzar en un esquema de inversión público-privada. Desde ambas intendencias consideran que se trata de una iniciativa con fuerte impacto positivo para el desarrollo y la integración de toda la región.

“Hay muchos estudiantes que cruzan a diario y numerosas fiestas populares. Es ofrecer una alternativa más de conexión”, insistió el intendente de Santa Fe. En la misma línea, su par de Paraná consideró que su efectivización garantizará y combinará la protección ambiental a las políticas de desarrollo.

Claves del proyecto de transporte fluvial entre Paraná y Santa Fe