Hay una iniciativa de incorporar lanchas y cataranes al transporte público de Santa Fe y Paraná.

Los intendentes de Paraná y de Santa Fe confirmaron su voluntad de avanzar en un trabajo conjunto para analizar la puesta en marcha de un servicio de transporte fluvial entre ambas provincias. La iniciativa contempla el uso de lanchas o catamaranes como alternativa de conexión, un proyecto que apunta no solo a descomprimir el tránsito terrestre entre las dos ciudades, sino también a fortalecer el desarrollo turístico y promover una mayor integración cultural dentro de la microrregión.

La iniciativa de las dos capitales se apoya en una mirada que concibe a Paraná y Santa Fe como un espacio metropolitano integrado, más allá de los límites administrativos provinciales. Esta idea de articulación regional también es promovida por ámbitos académicos, como el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, que apuntan a aplicar el conocimiento científico y el trabajo colaborativo para dar respuestas concretas a las necesidades diarias de la población.

La idea tomó forma a partir de distintos encuentros entre ambas administraciones municipales, orientados a consolidar una agenda regional compartida que trascienda los límites provinciales. En ese sentido, Romero y Poletti -intendentes de las mencionadas ciudades- coincidieron en resignificar al río Paraná como un elemento de unión y no de separación, destacándolo como un recurso natural clave para mejorar la vida cotidiana de los habitantes.

Aumento en las tarifas de subtes y colectivos en enero 2026

Durante el mes de enero se aplicarán nuevas subas en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactarán en los servicios de colectivos, subtes y premetro de la Ciudad. Este nuevo aumento volverá a golpear el bolsillo de los trabajadores, especialmente en un escenario marcado por ingresos que no logran acompañar la inflación.

Lancha colectiva.

Los incrementos tarifarios vienen implementándose de forma mensual a partir de una fórmula que combina la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con un adicional del 2% sobre la tarifa vigente. El objetivo de este esquema es evitar atrasos en los valores del transporte, aunque en la práctica se traduce en ajustes permanentes para quienes utilizan a diario el sistema urbano.