Tren Sarmiento: termina el cronograma reducido, ¿cómo funciona el viernes 12 de diciembre?

Trenes Argentinos pondrá en marcha el viernes 12 de diciembre la última jornada del cronograma de horarios reducidos en el Tren Sarmiento. Las formaciones que unen la localidad de Moreno con la estación Once de la Ciudad de Buenos Aires, retomarán desde el sábado 13 su normalidad luego de la ejecución de obras sobre la zona de vías.

¿Cómo circulará el Tren Sarmiento el viernes 12 de diciembre?

Según informó la operadora estatal, hasta el viernes 12 de diciembre el primer tren que parte desde Once hacia Moreno saldrá a las 4.05 y el último a las 22.29. En sentido inverso, el primer servicio desde Moreno saldrá a las 3.44 y el último a las 22.20.

En cuanto al ramal Once - Merlo, el funcionamiento también presentará ajustes: las formaciones iniciarán a las 4.05 y concluirán a las 23.55. En dirección opuesta, el primer tren saldrá a las 3.32 y el último arribará a las 22.31.

¿Cómo circulará el Tren Sarmiento durante el fin de semana?

Desde el sábado 13 de diciembre, el Tren Sarmiento retomará su cronograma de horario habitual, con las limitaciones correspondientes al fin de semana.

Sábado 13 de diciembre

Once - Moreno

Primer tren de Once a Moreno: 04:05

Último tren de Once a Moreno: 23:55

Once - Merlo

Primer tren de Once a Merlo: 04:05

Último tren de Once a Merlo: 23:55

Merlo - Once

Primer tren de Merlo a Once: 03:11

Último tren de Merlo a Once: 22:31

Moreno - Once

Primer tren de Moreno a Once: 03:00

Último tren de Moreno a Once: 22:20

Domingo 14 de diciembre

Once - Moreno

Primer tren de Once a Moreno: 05:04

Último tren de Once a Moreno: 23:55

Once - Merlo

Primer tren de Once a Merlo: 05:04

Último tren de Once a Merlo: 23:55

Merlo - Once

Primer tren de Merlo a Once: 04:16

Último tren de Merlo a Once: 22:31

Moreno - Once