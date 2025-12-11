Ucrania golpea por primera vez una plataforma petrolífera rusa en el mar Caspio: funcionario

FOTO DE ARCHIVO: Se ve un soplete de gas junto al cartel de la compañía Lukoil en la plataforma petrolera Filanovskogo en el Mar Caspio

Drones ucranianos atacaron el jueves por primera vez una plataforma petrolífera rusa en el mar Caspio, deteniendo la producción en la instalación propiedad de Lukoil, según un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania.

El ataque a la plataforma Filanovsky -que forma parte del mayor yacimiento petrolífero ruso del Caspio- es la última señal de que Ucrania está intentando intensificar su campaña para interrumpir la producción rusa de petróleo y gas.

Al menos cuatro ataques con drones alcanzaron la plataforma, obligando a detener la extracción en más de 20 pozos de petróleo y gas, según el funcionario. El yacimiento Filanovsky, descubierto en 2005, fue inaugurado por el presidente Vladimir Putin en 2016 y produce unos 120.000 barriles por día (bpd).

Lukoil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el ataque.

No estaba claro desde dónde lanzaron el ataque los militares ucranianos, pero el mar Caspio está a más de 700 kilómetros de la frontera más cercana de Ucrania.

Este año, Kiev ha llevado a cabo numerosos ataques con drones contra instalaciones petrolíferas rusas con el fin de socavar la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania. Las acciones se han dirigido sobre todo contra refinerías petroleras, muchas de las cuales están situadas en la parte europea de Rusia.

El mes pasado, Ucrania amplió su campaña atacando petroleros no regulados que transportaban crudo ruso a través del mar Negro. Tres de estos buques han sido alcanzados por drones marítimos ucranianos en las últimas dos semanas.

Al menos siete explosiones han alcanzado a otros petroleros que hicieron escala en puertos rusos desde diciembre de 2024 en lugares como el Mediterráneo. Ucrania no ha confirmado ni negado su participación en esos ataques.

Con información de Reuters