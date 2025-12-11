Polémica en el Teatro Nacional Cervantes: estrenará una obra creada íntegramente con IA

José María Muscari dirigirá una obra de teatro escrita íntegramente con inteligencia artificial.

El Teatro Nacional Cervantes abrirá el 2026 con una obra que promete meterse en el centro de las polémicas. Bajo la dirección de José María Muscari, la obra Doradas será el primer texto local escrito íntegramente con inteligencia artificial en ser estrenado en uno de los teatros más prestigiosos de Argentina.

La temporada 2026 del Teatro Nacional Cervantes lo tendrá a Muscari abriendo el restaurado Salón Dorado del edificio histórico, coincidiendo con sus 30 años de trayectoria en los escenarios. El elenco, una formación de actrices veteranas "muy Muscari", estará integrado por Cristina Alberó, Carolina Papaleo, Judith Gabbani, Ginette Reynal y Marta Albertini, una leyenda de las telenovelas que volverá a actuar tras años de reclusión por la pandemia de Covid-19.

“Tomé la decisión de que las actrices que formen parte de este proyecto sean actrices que tampoco hayan actuado nunca en el Cervantes. Por eso esta confección, entre comillas, de elenco. Son mujeres súper experimentadas que se dedicaron toda su vida al mundo del espectáculo, pero ninguna de ellas actuó ahí”, comentó Muscari en diálogo con Teleshow sobre la obra que estará escrita con la ayuda de la IA.

De qué va a trata Doradas, la obra de Muscari escrita con IA

"El espectáculo va de alguna manera a hablar de lo que significa dedicarse durante toda la vida a actuar y ese nivel de entrega. Va a ser una especie de cóctel. El Salón Dorado se va a convertir en un gran evento con la ambientación de Martín Roig, uno de los mejores ambientadores de Buenos Aires y de la noche porteña. La estética del vestuario va a estar a cargo de Vero de la Canal con toda su impronta, su glamour y su onda. Es un espectáculo que me ilusiona un montón y la apertura oficial de la temporada del año que viene en el Cervantes”, sostuvo Muscari sobre su polémico proyecto en el Cervantes.

Sobre la inclusión de la inteligencia artificial en la escritura de la obra, sostuvo: “Es algo que nunca hice y voy a ir escribiendo a la par de la IA. Voy a mezclar, de alguna manera, el cultivo personal del mundo, la experiencia y el recorrido de estas cinco actrices con la guía de las cosas que yo le voy a ir pidiendo a la inteligencia artificial. Con ese patchwork voy a ir armando esta obra que va a ser más parecida a un happening que a una obra de teatro“.