Leonardo Sbaraglia vuelve al teatro en Buenos Aires: cuándo salen las entradas a la venta.

Leonardo Sbaraglia vuelve a los escenarios con Los días perfectos, una obra que lo tendrá actuando en el mítico Teatro Nacional Cervantes. Cuándo salen a la venta las entradas y cuándo será el estreno del actor de Caballos Salvajes y Plata quemada.

El viernes 9 de enero a las 21 se estrena en Argentina Los días perfectos, adaptada y dirigida por Daniel Veronese, basada en una novela de Jacobo Bergareche, en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. La obra se presentará desde el viernes 9 de enero hasta el domingo 1 de febrero, de miércoles a domingo a las 21.

"Jacobo Bergareche escribió una historia sobre el amor y el desamor; un bello paisaje que invita a detenerse y a pensar sobre lo inevitable. Y no solo se trata de una hermosa historia literaria sino también de algo que bien puede ser imaginado para la mágica transmutación que nos permite el escenario. Los deseos en movimiento, las inseguridades en juego, los miedos del personaje narrador al alcance de la mano. Una de esas crónicas que peligrosamente se vuelven propias, que producen empatía, afinidad al instante. Porque, ¿quién no teme perder lo más valioso que posee? ¿Quién no ambiciona recuperar lo perdido? ¿Quién no desea volver a vivir esos días en los que la existencia se sentía plena y la felicidad posible?", sostuvo Daniel Veronese en un comunicado de prensa.

A partir de la lectura, en un centro de documentación de Texas, de originales de cartas que William Faulkner le había enviado a su amante Meta Carpenter, el personaje decide dar una revisión a su matrimonio: repasa su vida sentimental, los cambios a partir de 17 años de convivencia, el deseo de la creación de una familia y su inevitable rutina; lo que se extravía, lo que logramos retener, lo que se ambiciona no perder, el natural devenir de un amor que se presentaba idílico en la juventud.

Los días perfectos tiene diseño de iluminación de Ariel Ponce, diseño de escenografía y vídeo-proyección de Alberto Negrín, musicalización de Daniel Veronese y programación de vídeo Nicolás Matias Marino. La producción ejecutiva es de Chiara Alessi, la asesoría artística de María Figueras y Julieta Novarro y la producción general de Julieta Novarro.

Cuándo salen a la venta las entradas y cuánto están

Las localidades de platea y palcos estarán $35.000; de platea balcón estarán $30.000; y la tertulia, $20.000. Jubilados, estudiantes y miembro del club del Teatro Nacional Cervantes tendrán descuentos. Las entradas estarán disponibles próximamente en Alternativa Teatral y en la boletería del teatro.